Uutisviikko minuutissa: Koronan varjo lankesi raviurheilunkin ylle

Suomen Hippos / Juho Hämäläinen

Religiousin voitto Graceful Swamp Memorialissa huipensi Antti Teivaisen 60-vuotissyntymäpäivän. Nina Pettersson-Perklénin tallista voitti myös Diori.

Yleisörajoituksilla on kerrannaisvaikutuksensa. Esimerkiksi Vermon 75-ravipäivälle osuneet Antti Teivaisen 60-vuotissynttärit olisivat olleet melkoinen kansanjuhla, jos paikalla olisi ollut yleisöä – varsinkin, kun Antti voitti toisen päivän päälähdöistä.

Maanantai 9.3.

Kimmo Taipaleen talli muuttaa Korpilahdelle

Rovaniemen avoimissa ryhmissä voittoihin kirivät Gute Band ja Jepulis. Johtanut Pikku-Ryti täydensi Jouko Kankaan kaksoisvoiton kakkossijallaan. Toto65-pelissä löytyi vain yksi täysosuma.

Lieksalainen nettipelaaja teki 19 muutakin onnelliseksi

Tiistai 10.3.

Vermo paransi Derbyn sääntöjä

Kriisejä: Italiassa korona, USA:ssa doping, Ruotsissa konkurssiuhka ja Suomessa väärä hevonen pois

Teivossa Suomen Cupin karsintavoittoon kiri suosikki Eeti ennen yllättäjä Puhti-Veikkoa. Kovimmassa lämminverilähdössä Trot Kronos kiri toiseen Suomen voittoonsa ohi johtaneen Golda Parisin.

Enghienissä Marcel Hauberin valmentama ja Talli Alatorin Inkkarien omistama Club Nord Easy kiri 5180 euron arvoiselle kolmossijalle.

Keskiviikko 11.3.

Fernando Vixi jatkaa uraansa Heikki Mikkosen tallista käsin.

Uusia hevosia Mikkoselle – ”Josko se viimeinen puristus löytyisi metsien siimeksestä?”

Hevosurheilu kertoi printtilehdessään Esa Himasen myyneen Reverend Dredin takaisin Kimmo Aholalle, jolta osti sen PPE Consulting Oy:n kanssa reilut 2 vuotta ja 55 000 euroa sitten, ja Prada Nightsin siirtyneen lievän hankosidevamman takia kuntoutukseen Minna Rammalle.

Vermossa suomenhevosten avoimen tammaryhmän voittoon kiri Hetviina, mutta myrskyvaroituksen Seinäjoen kuningatarkilpaa ajatellen antoi myös umpirehdisti kakkoseksi kierrellyt Tutun Impi. Shokkihoitoa Toto65-pelaajille tarjoilivat ylivoimavoiton muodossa lähes pelaamattomat Stoneisle Quincy ja Hannu Kelokaski.

Bergsåkerissa Mika Forss yllätti Aleksi Kytölän Emilie K:lla. Cyrius d’Ariane sai liian myöhään sisältä kiritilaa eikä ehtinyt hyvästä lopetuksestaan huolimatta kuin toiseksi. Solvallassa Jorma Kontio voitti kahdesti ja Kaj Widell kerran.

Torstai 12.3.

Koronavirus räjähti kerralla käsiin. Suomen hallituksen päätös kieltää yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen toukokuun loppuun asti siirsi jo varmuudella Finlandia-ajon ja siirtää suurella todennäköisyydellä myös Seinäjoki-Racen hamaan tulevaisuuteen.

Ravit suljetaan yleisöltä 13.3. alkaen – omistajat pääsevät paikalle

Ruotsissa ja Norjassakin ravit päätettiin ajaa toistaiseksi ilman yleisöä. Tanskassa peruttiin kaikki ravit 26.3. saakka.

Tanpopo siirtyi Matias Salon valmennukseen.

”Starttiin tulo ei ole välttämättä hirveän pitkissä puissa”

Lahdessa Atupem voitti tauoltapaluustarttinsa nappijuoksulla 2. ulkoa. Chief Orlando paikkasi alkulaukkansa vahvasti ja nousi kakkoseksi. Suomen Cupin karsinta oli odotetusti Heporixin heiniä. Ekosan kiri pussista päästyään vahvasti kakkoseksi ja finaaliin.

Perjantai 13.3.

Tunnistusskandaalin jälkipyykki jatkuu yhä. Perjantain painettu Hevosurheilu kertoi etätunnistuksista syytetyn tunnistajan tehneen Pirkanmaan käräjäoikeudelle lisäselvityspyynnön Hippoksen ja Ruokaviraston toimista eläinrekisterin pitämiseen ja sen valvontaan liittyen. Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajan irtisanominen puolestaan käsiteltiin jo hovioikeudessakin.

Pertti Immonen voitti hevosjalostusliiton hovioikeudessakin

Elitloppetin kohtalo auki - "Meillä on kolme skenaariota"

Suomen Hippos: Valtuuskunnan ylimääräinen kokous siirtyy

Solvallan lounasraveissa Jorma Kontio ajoi Katja Melkon valmentaman Galileo Journeyn hallittuun keulavoittoon. Hannu Korven Moonlight Black haastoi ja oli hyvä kolmas. Melkon talliin juoksi lisäksi kakkossijan Ecco Qui ja Hannu Korven talliin Guilty Pleasure. Pekka Korven tallin Arnie Express oli kuolemanpaikalta vahva kakkonen lähdössä, jossa Hannu-Pekka Korven Die Kaiserin oli neljäs.

Kaustisella Santtu Raitala voitti yhdeksästä lähdöstä neljä.

Enghienissä Big Headache kiri 2. ulkoa 4640 euron arvoiselle nelossijalle.

Lauantai 14.3.

Antti Teivainen täytti 60 vuotta ja voitti juhlan kunniaksi Graceful Swamp Memorialin Religiousilla. Espoon Palkinnon voittoon sooloili keulasta Willow Pride, ja upean juoksun teki myös kuolemanpaikalta Lissun Eerikki.

75-karonkka: Ranch Kelly on saanut manttelinperijän

Ruotsissa Halmstadin hopeadivisioona oli suomalaisjuhlaa. Kotiradan Martin de Bos voitti keulasta ja Grainfield Aiden oli kuolemanpaikalta toinen. Petri Puron tallista voitti Martin de Bosin lisäksi myös Maestro Crowe.

Sunnuntai 15.3.

Torniossa kovimman lähdön voitti kotiradan Callela Leonard. Teivossa Ilveksen raviliigavarsa Rehabin nimikkolähdön voitti – Rehab.

Axevallassa Henna Halme voitti kahdella Veijo Heiskasen valmennettavalla: Corleone D.K:lla ja Around The Worldilla. Molemmilla on suomalaisomistajat. Bastian juoksi ensimmäisen voittonsa Kari Lähdekorvelle.