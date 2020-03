Vermossa valmius jatkaa ravien järjestämistä kotikatsomoille

Anu Leppänen

Heikki Häyhä johtamansa yrityksen, Vermo Areenan, äärellä aikana, jolloin yleisöllä oli vielä pääsy katsomoalueelle.

Tilanne koronavirusrintamalla on tietenkin äärimmäisen tulenarka - uutta informaatiota odotetaan joka hetki, ja muutoksia direktiiveissä voi tapahtua melkein koska tahansa. Vermossa lähdetään kuitenkin siitä, että keskiviikkona ravataan muuten normaalisti, paitsi että yleisö saa tietenkin seurata raveja kotikoneilta.

"Tilanne on todella haastava, totta kai", Heikki Häyhä toteaa.

"Lauantailta jäi kuitenkin ihan hyvä fiilis siitä, että ravit järjestettiin turvallisesti. Pelivaihdot näyttivät jopa kasvua alkuvuoteen verrattuna, mikä tässä kilpailutilanteessa on tietenkin odotettavissakin. Jos raveja järjestetään jatkossa, hygieniaan, pintojen puhdistamiseen ja muilla tavoin ihmisten terveinä pitämiseen satsataan kovasti. Se millaisia tappioita Vermolle koitui ja koituisi jatkossa, ja miten se huomioidaan, on vielä selvityksen alla. Teemme koko ajan laskelmia. Me emme kuitenkaan ole luovuttamassa, mikäli raveja on lupa järjestää. Keskusteluja on käyty vielä enemmän epävirallisella tasolla ravien keskusjärjestön Hippoksen sekä peliyhtiö Veikkauksen kanssa, mutta niitä käydään virallisten linjaustenkin osalta varmasti ensi tilassa."

TOIMITTAJAN KOMMENTTI:

Ravien järjestämiseen on eri maissa otettu erilaisia kantoja - tietenkin varmasti osaksi koronaviruksen levinneisyyteen ja yhteiskunnan muiden instituutioiden sulkemiseen suhteuttaen. Muun muassa Tanskassa, Norjassa ja Saksassa kaikki monen sadan hengen yleisötilaisuudet on kielletty - niiden joukossa ravitkin. Ranskassa, Ruotsissa ja Suomessa raveija järjestetään tällä hetkellä tyhjille katsomoille. Intressit ovat terveysviranomaisilla, ravien järjestäjillä ja peliyhtiöillä osin erilaiset. Tietenkin kaikilla suunnilla mennään takuulla terveys ja epidemian taltuttaminen edellä.

Kuitenkin tuntuisi melkoisen käsittämättömältä, mikäli ravien, ulkoilmalajin, jossa ihmisille ei synny suoranaista kontaktia keskenään, ja jossa läheisyyttä voidaan tarpeen mukaan erityisesti välttää, järjestäminen tyhjille katsomoille kiellettäisiin, mutta päiväkoteja ja kouluja pidettäisiin auki. Kouluissa on jopa yli 500 hengen ihmismääriä samoissa sisätiloissa tiiviissä yhteydessä - raviradalla olosuhteet ovat tyystin toiset. Jos tiedätte paikkoja, joissa "pöpöt" muhivat riskialttiimpina, kuin päiväkodit ja alakoulut, kertokaa minulle, niin tiedän välttää niitä.