Santtu Raitala ottaa "loman" positiivisesti - Oulussa uskoo Charmikeen

Anu Leppänen

Santtu Raitalan arjen kuva muuttuu ainakin kuukaudeksi. Mitä nuori mies ylimääräisellä ajallaan aikoo tehdä, sitä hän ei itsekään vielä tiedä.

Tänään ajetaan Äimärautiolla Oulussa viimeistä iltaa Suomessa raveja toistaiseksi. Ajajaliigaykkönen Santtu Raitala ajaa ravit ja aikoo sen jälkeen miettiä, miten "pakkolomansa" viettää. Raitala ei aio vajota apatiaan, vaan aikoo satsata asioihin, jotka muuten jäävät viime vuoden ajajaliigan voittajalta, ja tämän kauden tilastoakin selvällä erolla (Raitala 55-Ari Moilanen 42 ennen tätä iltaa, ja ero voi siis kasvaa) johtavalta kuskilta muina aikoina vähemmälle huomiolle.

"Jo pelkastaan telkkarin katsominen illalla kotona tuntuisi aikamoiselta luksukselta", Raitala naurahtaa.

"Ei siis harmita erityisemmin tämä tauko. Tässä ehtii varmaan kuntoakin hoitaa tavallista paremmin. Tallissa ei ole kuin yksi valmennettava Ekori Ässä, ja ei sitä voi määräänsä enempää valmentaa. Voisi mennä helposti överiksi tuolla hevosmäärällä. Matkailu ei ole nyt suosiossa, mutta joku hiihtoreissu voisi tulla kyseeseen, jos siihen löytyisi jostain sopivat olosuhteet. Miten niitä paikkoja nyt sitten on auki ja hoidetaan? Kuuntelen aika paljon äänikirjoja, ja sellainen voi vielä lisääntyä tässä. Voi olla, että tulee tartuttua ihan oikeaan kirjaankin. Tapaan lukea jonkin verran tavalla tai toisella muutenkin, ja nyt olisi aikaa."

Illan raveihin Raitalalla on tarkempia mielipiteitä.

"En osaa sanoa, onko ravien ajaminen järkevää tänään vai ei, mutta näillä mennään. Samoin yhteiskunnan eristystoimiin päättäjillä lienee aika hyvät perustelut. Minulla taas ei ole tarpeeksi tietoa arvioida sitäkään asiaa suuntaan tai toiseen."

"Paras sauma illalla minusta on Charmike (T5-4). Kyllä se arvioini mukaan menee matkan, vaikka se viimeksi juuri tällä matkalla oli vaisumpi. Mielikuvani oli, ettei se johtunut matkasta vaan muuten huonommasta päivästä, ja lähden siitä arvauksesta, että tänään ruuna on taas oma itsensä ja pärjää. Superieure (lähtö 1) tulee breikiltä ja ei ole minulle niin tuttu hevonen, että osaisin oikein arvoida."

"Daddy's Firstillä (lähtö 2) on hieman starttiväliä ja voitot helpommista porukoista. Tänään on pari tosikovaa vastassa, ja jos hevonen suorittaisi hyvin, se riittäisi meille nyt, ihan kärkisija yllättäisi. Eurovaltikka (lähtö 3) seurasi Valtroksia hyvin viimeksi tosikovassa lopetuksessa, ja se voi pärjätä, mutta pienen lähdön muutkin hevoset, tallikaveri I.P.Vaparikin, ovat vireessä. Volsuma (T5-3) on ihan potentiaalinen yksilö, mutta se sai ikäluokkalähdöissä viime kaudella rahaa, ja on nyt rahasarjoissa vasta kasvamassa sisään voittosummaansa, eli ei hirmu suuria odotuksia vielä."

Äimäraution ravit alkavat kello 18. Toto5 menee kiinni 19.15, ja raveja voit seurata TotoTV:ltä.