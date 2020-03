Bodenin mukaan torstain raveihin pääsisi, Hippoksen kanta erilainen ja korona ei vaarallinen hevosille?

Ville Toivonen

Petri Salmela on Bodenin mies, kuten kuvasta näkyy.

Bodenin torstain T64-raveihin on tavalliseen tapaan menossa kilpailemaan iso joukkue suomalaisia hevosia ja hevosihmisiä. Päivän kysymys on, voiko Suomesta raveihin lähteä, vai onko raja kiinni? Bodenissa ja Solvallassa Ruotsissa hevosiaan valmentavalla Petri Salmelalla on tuoretta tietoa siitä, mitä Bodenin ravien toimistossa ja Svenska Travsportissa asiasta arvioidaan. Hän istui puheluun vastatessaan samassa kahvipöydässä raviradan toiminnanjohtajan David Zimmerin kanssa, eikä ole vaikea arvata, mistä pöydässä puhuttiin.

"Minähän asun vielä Torniossa, ja sielläkin on ihan virallisesti hevosia valmennuksessa", Salmela kertoo.

"Joten minun rajanylityksessäni ei voi missään tapauksessa olla esteitä. Olen kaikissa tapauksissa työmatkalla. Tietysti tilanne on nyt herkkä ja ohjeistukset voivat äkkiä muuttua, mutta Bodenin toimistossa eletään siinä tiedossa, että ravit Ruotsissa jatkuvat ja ettei suomalaisten tulossa raveihin torstaina ole estettä. Zimmer oli juuri ollut videopuheluyhteydessä ST:n pääkallonpaikalle, joten siinä mielessä tieto on hyvin tuoretta."

"Hänen mukaansa ensinnäkin rajanylityksen sulkeminen vaatii tarkempaa ohjeistusta, ja kun sitä ei ole saatu, ei rajanylitykselle torstaina liene esteitä, ei ainakaan Ruotsin puolelta tämän hetken tiedon mukaan. Toiseksi sulun jälkeenkin myös kilpailevat valjakot voitaisiin laskea työmatkalaisiksi. Tämän tiedon mukaan siis mennään tällä hetkellä (tiistaina iltapäivällä)."

Salmelalla ja Zimmerillä on siis tuoreensorttinen tieto myös Ruotsin ravien jatkumisesta.

"ST:n mukaan ravien järjestämistä jatketaan niin kauan, kunnes ilmaantuu esteitä, eikä toistaiseksi ole tiedossa mitään, miksi ilman yleisöä ajamista ei voisi Ruotsissa jatkaa. Esimerkiksi lauantain Bergsåkerin 75-ravit tuntuvat olevan hyvinkin toteutumassa, mutta ainahan tilanne voi muuttua."

Suomen Hippoksen arvio suomalaisten kilpailijoiden pääsystä Bodeniin on erilainen, kuin järjestäjien.

"Me voimme vain antaa suosituksia Hippoksessa", toimitusjohtaja Vesa Mäkinen kommentoi.

"Valtioneuvosto sanoi tänään paljon suoremmin, että ulkomaille ei pidä mennä."

Niin tai näin, siitä voinemme olla rauhallisia, että hevosiin koronavirus ei ole tarttumassa.

"Ei, hevosiin se ei tartu", Forssan maanantain Magic Monday -ravien kilpailueläinlääkäri Marjut Stenberg kertoi.

"Koirista on ilmeisesti joitakin tapauksia, mutta hevosista ei, eikä sen pitäisi olla mahdollistakaan."