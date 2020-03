Uutiset

Lauantaipäivän ravit: Ruotsin 75 myös teeveestä Uutiset Riku Niittynen Ravien ystävien täytyy tänä lauantain tyytyä Ruotsin ravien seuraamiseen, mutta päänäyttelijöiden joukossa on sentään suomalaisuusaste korkealla. Ja toisaalta ravien seuraaminen onnistuu tänään paitsi TotoTV:ltä, myös antenniverkon kanavalta 26 Maaseudun Tulevaisuuden tarjoamana.

Ville Toivonen

Ruotsin 75:ssä ohjissa Katja Melkko? No, Jorma Kontio sentään ohjastaa Love No Painia, mutta Melkon valmennettava on Bergsåkerin 75-kierroksen luotettu pankki.

Katja Melkon valmentama Love No Pain on tehnyt kaksi hienoa esitystä uudesta tallistaan, ja se starttaa Bergsåkerin lauantain suosituimpana pelihevosena Jorma Kontion ohjastamana. Kierroksen muuta suomalaismielenkiintoa ovat mm. Reima Kuislan omistama Mika Haapakankaan valmennettava Make Someone Happy, Kontion ja Kaj Widellin ajokit sekä Haapakankaan muut valmennettavat. Merkittävä uutuus Bergsåkerin kierroksella on myös se, että raveihin järjestetään Suomen TotoTV:n iso studio kahdella asiantuntijalla ja se esitetään myös antenniverkon kanavalla 26 Maaseudun Tulevaisuuden kustantamana. Bergsåkerin T75-pelissä on vielä komea jackpotkin tarjolla. Täysosumalla voi voittaa jopa 4,5 miljoonaa euroa, kun viime lauantain viisi oikein -voittoluokan jakamattomat rahat, yli 1,7 miljoonaa kuorruttavat pottia. Ravit Bergsåkerissa alkavat kello 15.30 Suomen aikaa. T75 sulkeutuu 17.20 ja MT:n tv-lähetys kanavapaikalla Suomen 75-studiosta alkaa 16.15. Aiheet Päivän ravit TotoTV Katja Melkko Jorma Kontio Reima Kuisla Mika Haapakangas Kaj Widell Ruotsin T75-jackpot