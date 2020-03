Pyhän ravit: GrandSlam75 Färjestadissa - Karhulahti aloittaa rivin?

Ruotsin ravit jatkuvat sunnuntaina Färjestadissa Länsi-Ruotsissa. Pyhien pääpeli on GrandSlam75 ja Henna Halme, Ville Karhulahti sekä Kaj Widell edustavat kohteiden suomalaisuutta. Raveja voi seurata TotoTV:n studiolähetyksestä.

Ville Toivonen

Ville Karhulahti on nykyään Axevallan valmentajia. Hän ohjastaa Färjestadissa yhtä GS75-pelin varmaehdokasta Maze Runneria.

GrandSlam75 on peli, jossa voi yksittäisellä täysosumalla voittaa miljoona euroa. Färjestadin (kaupunki on Karlstad) kierroksella on näiden aikojen yleiseen tyyliin hyvin suomalaista maustetta. Avauskohteen suosikit esimerkiksi ovat Ville Karhulahden ohjastama Maze Runner, joka paineli viimeksi 11,1 keulasta pontevasti, ja Henna Halmeen ajokki Puccy Italia. Jälkimmäistä valmentaa Halmeen työnantaja Veijo Heiskanen. Kaj Widell ajaa myös Färjestadissa kilpaa monella hevosella. Muiden ravien puutteessa TotoTV:llä esitetään kahden asiantuntijan studiolähetys Färjestadin raveista.

Ravit Färjestadissa alkavat kello 14.45, mutta Suomesta pelaaminen alkaa vasta klo 16 kiinni menevästä pääpelistä GS75. Färjestadiin pelataan myös T4 ja Päivän Duo. Studiolähetys TotoTV:ltä alkaa kello 15.