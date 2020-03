Vierasblogi: Aikaa ja tilaa unelmille

Sanne Katainen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pyysi Yle Radio Suomessa suomalaisille soitettavan Vesa-Matti Loirin esittämänä Vexi Salmen sanoittaman kappaleen Maailma on kaunis. Erityisesti näinä päivinä ajatuksia herättävä kertosäe kuuluu ”Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille”.

Hevosurheilun ja -toimialan rahoituksen näkymät ovat nopeasti synkentyneet entisestään. Maaliskuussa Suomessa valloilleen puhjenneen koronavirustilanteen vaikutukset alamme rahoituslaitokseen Veikkaukseen ovat saavuttaneet mittaluokan, johon tuskin kukaan meistä olisi vielä vuoden vaihteessa uskonut.

Monet hevosalan toimijat, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, raviradat ja myös Hevosopisto Ypäjällä ovat näinä kuukausina tehneet uusia tulevaisuuden suunnitelmia ja rakentaneet strategioitaan tuleville vuosille. Korona toi peliin vaikeuskerrointa. Musta joutsen koronaviruksen muodossa laskeutui ja laittoi suunnitelmat jollei aivan kokonaan, niin ainakin merkittävissä määrin uusiksi.

Koko toimialan tulevaisuuden näky muuttui kertaiskusta. Arvioiden mukaan alan rahoitus pienenee tällä hetkellä liki puoli miljoonaa euroa viikossa. Tilanne ohjaa alaa rakentamaan yhteistä tulevaisuutta nyt täysin erilaisessa valossa kuin aiemmin. Pitkään, jo ennen koronaa, on ollut selvää myös se, että hevosalan tulevaisuuskyvykkyys tullaan mittamaan pian. Testi on nyt käynnissä.

Pandemian ensi vaiheen aikana hevosväki on ehtinyt jo näyttää voimansa. Hevosalan järjestöt Hippolis, Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK perustivat hevosalan valmiusryhmän. Avuntarjoajia mahdollisten tallinpitäjien sairastumisten varalle ja apukäsiksi ilmoittautui ensimmäisten päivien aikana satoja.

Hevosalan yhteiset valinnat, linjaukset ja tulevaisuuden suunnitelmat, resursointi ja teot ovat avainratkaisu myös koronan jälkeiseen aikaan. Isku tulee olemaan niin kova, että toiminta ei enää voi jatkua samanmuotoisena, samoilla tutuilla toimintamalleilla, samoilla osaamisvaatimuksilla. Peli on nyt eri.

Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille. Kovinkin kriisi voi olla uuden alku. Kriisin keskellä ei ole oikea hetki arvostella kullakin hetkellä käytettävissä olleella tiedolla tehtyjä valintoja tai päätöksiä, saatikka niiden tekijöitä. Kun akuutti kriisi on hoidettu, on aika rakentaa uusia unelmia, tulevien päivien suomalaisten tarpeisiin ja odotuksiin vastaavaa urheilua, elämyksiä ja hyvinvointia. Urheilua, joka kiehtoo, inspiroi ja kiinnostaa myös jälkipolviamme.

Vaikka kriisin keskellä ajatus tuntuu kovin kaukaiselle, asuu tulevaisuuden uskossa ja sen näkemisessä voima, joka voi kantaa synkimpien pelkojen yli. Vaikka korona tuntuu jo nyt uudelle normaalille, uusi aika kuitenkin tulee.

Toivon, että hevosalan järjestöt istuvat, elleivät jo nyt, niin mahdollisimman pian yhteisissä pöydissä tai näinä päivinä verkkokokouksissa, etsien ratkaisuja ja rakentaen vaihtoehtoja. Tarvitaan vakavaa keskustelua siitä millaisia, ehkä tässä hetkessä mahdottomaltakin tuntuvia yhteistyöratkaisuja, voidaan rakentaa. Ja keskustelua siitä, mitä uusilla malleilla voidaan saavuttaa, esimerkiksi alan ulkopuolisen rahoituksen hankintaan, edunvalvontaan tai markkinointiin ja viestintään. Järjestöjen välistä yhteistyötä on tehty viimeisien vuosien aikana paljon ja sitä tehdään edelleen, mutta nyt on aika viedä yhteistyö uudelle tasolle.

Järjestöt kokosivat hevosalan valmiusverkoston koronan varalle päivässä. Kuinka monta päivää tarvitaan koko toimialan yhteisen valmiusverkoston ja toimintamallien rakentamiseksi ja ennen kaikkea toimeenpanemiseksi.

Kirjoittaja Suvi Louhelainen on raviharrastaja ja hevoskasvattaja. Hän työskentelee Hevosopisto Oy:ssa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän parissa.