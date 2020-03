Tom Eriksson: "Tilanne ei suuremmin näy arkipäivisin Vermossa"

Ville Toivonen

Tom Eriksson ei vaivu synkkyyteen, vaikka kilpaurheilurintamalla on nyt hiljaisempaa. Muuten Vermon tallialueen toiminta jatkuu hänen mukaansa jokseenkin samaan tahtin, kuin aina ennenkin.

Eriksson vaikuttaa tyytyväiseltä elämäänsä, paitsi siihen ettei pääse raveihin.

"Tämä sopii minulle erinomaisen hyvin", Eriksson myhäilee.

"Nina työ sisältää paljon hallintoa ja paperisotaa. Minä saan keskittyä siihen, minkä ainakin kuvittelen osaavani, hevosiin. Ei harmita yhtään, vaikka nimi ei näykään ohjelmassa tai otsikoissa, kunhan hevoset pärjäävät. Esimerkiksi Religiouksen viime aikojen menestyksen takana on hyvä tiimi, omistajia myöten. Sen kaviot esimerkiksi vaativat erikoishuolenpitoa, ja onnistumiset tuntuvat täällä asti tosi mukavilta."

Eriksson pitää ravirataa työpaikkana tällä hetkellä turvallisena.

"Talliporukka on sama joka päivä, ja muu liikkuminenhan on aika rajallista tällä hetkellä - tai ihmisten tapaaminen. Radalla juttelin juuri Hannu-Pekka Korven kanssa, mutta etäisyys oli varmaan riittävä. Puhuttiin että turvallisempaa paikkaa tässä kaupunkielämässä tuskin on, kuin ravirata. Kaikessahan on riskinsä, mutta hieman ärsyttää yhteiskunnan eri osa-alueiden epäloogisuudet. Tornion seudulla esimerkiksi tuhansia ihmisiä käy rajan yli töissä joka päivä, mutta jos minä lähtisin kengittämään meidän Tukholman hevosia, joutuisin kahden viikon karanteeniin. Samoin monissa paikoissa kohtaa paljon riskialttiimmin enemmän ihmisiä, kuin mitä esimerkiksi raveissa tallialueella, mutta ne hommat jatkuvat - ravit eivät. Tämä on meidän elinkeinomme. Miksi sen pitäisi olla seisokissa, jos on muita jotka saavat jatkaa tienaamista? Ja joissa toiminnoissa tartuntariski on varmaan moninkertainen?"

Vermon kaviouran liikenteen hän arvioi jatkuvan aivan entiseen malliin.

"Ehkä aivan viime päivinä on näkynyt, että kauempaa tullaan vähän harvemmin, kun ihmisiä on ohjeistettu pysymään enemmän kotona. Me vermolaiset treenaamme jokseenkin samaan malliin, kuin aina ennenkin. Esimerkiksi meidän Vermon tallin hevosien liikuttelussa tauko ei näy nyt millään tavalla, kun ne ovat sellaisia, joilla ei tähdätä muutenkaan aivan heti starttiin. Ruotsin päässä on nyt starttihevoset, yhteensä yhdeksän. Niillä ajetaan kilpaa niin pitkään, kuin se onnistuu."

Ratamestari Juha Keskimaunun mukaan Vermossa oli viikonloppuna jopa reilusti normaalia aikaa enemmän hiittaajia, samoin viime keskiviikkona.

"Vermon väki on lomautettu 1.4. alkaen, meidät ratahenkilökuntakin, mutta kyllä rata pidetään kunnossa. Meitä on minä ja kaksi apulaista, ja olemme sopineet, että kaviouran kunnosta pidetään huolta. Työvuorot on jaettu niin, että homma toimii."

Riku Niittynen

Vermon kaviouralla treeni jatkui maanantaina aivan normaaliin tapaan.