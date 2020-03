Vierasblogi: Yleisössä on Kuninkuusravien taika

Terhi Piispa-Helisten

"On vaikea nähdä Kuninkuusraveja koskaan järjestettävän ilman yleisöä. Ilman yleisöä ei ole mitään." Näin kuvailee Kirsi Haapamatti, joka blogissa muistelee Seinäjoen edellisiä Kuninkuusraveja.

Vuoden 2005 Kuninkuusraveissa Seinäjoella en juuri päässyt nauttimaan suurtapahtuman tunnelmasta, yhteisöllisyydestä ja upeista hevosista. Vietin pääosan tapahtumasta neljän seinän sisällä lehdistötilassa, koettaen parhaani mukaan palvella tapahtumaan tullutta mediaa, mahdollistaakseni heidän työnsä. En tarkalleen enää saa palautettua mieleeni, millaisten yksityiskohtien kanssa oikein askartelin, mutta sen muistan, että aikaa ravien seuraamiseen ei jäänyt. Niin sen pitääkin mennä. Suuri joukko ihmisiä on Kuninkuusraveissa töissä eikä ihmettelemässä, ja se oli osani silloin.

Yhden tauon kuitenkin pidin. Veljeni soitti, että oli juuri saapunut ravikeskuksen porteista sisään mummani kanssa. Mumma oli aina tavattoman ylpeä meistä lastenlapsista, oli siihen syytä tai ei. Omilla syntymäpäivilläänkin hän piti puheen, missä luetteli saavutuksiamme. Yksi omistani oli raviajoluvan suorittaminen. Kortin loistoa ei himmentänyt edes se, etten lopulta tullut ajaneeksi ensimmäistäkään starttia.

Mumma oli vallan otettu siitä, että olin mukana Kuninkuusravien taustajoukoissa. Hän ei raveista perustanut, mutta halusi ilman muuta tulla nyt katsomaan. Sen kerran, kun lapsenlapsi on osa jotain näin suurta.

Raivasin tieni väkijoukon läpi katsomoalueelle aivan etusuoran kohdalla. Siellä mumma oli. Hän ihmetteli, että olin saanut näin paljon ihmisiä saapumaan paikalle. En nähnyt tarpeelliseksi estellä, että eivät he ehkä minun takiani täällä olleet.

Tilanteessa oli jotain erityisellä tavalla mieleenpainuvaa. Muistan tuon tuokion aivan yksityiskohtaisesti, vaikka suuri osa kaikesta tapahtumanaikaisesta on mielestä pois pyyhkiytynyt. Seisomme mumman kanssa väkijoukon keskellä. Emme näe muuta kuin ihmismuurin ympärillämme ja yllämme korkean sinitaivaan.

Massiivinen väkijoukko vaikenee yhtäkkiä. Jokaisen jakamaton huomio on suunnattu radalle, missä suomenhevosoriiden päälähtö starttaa. Olen oman osani saanut rokkifestareista, mutta en koskaan ole nähnyt jokaisen yleisön edustajan keskittyneen lavalla olevaan artistiin niin sataprosenttisesti kuin nämä ihmiset nyt hevosiin keskittyivät. – Komiaa, toteaa mumma, jolle sen enempää Santeri Dahlian, Apassin kuin Romeo Laxinkaan nimet eivät sano mitään. Hetki on hämmentävä, hiirenhiljainen. Sitten alkaa pauhu.

Kuninkuusravien jälkeen otin lopputilin Suomen Hippokselta. Halusin palata toimittajan töihin. Osasyy oli varmasti sekin, että Kuninkuusravien tekeminen on valtava savotta, jonka jälkeen yksi jos toinenkin on henkisesti romuna. Nyt olen kuitenkin taas mukana tapahtuman viestintätiimissä. Kun muistan tuon hetken etusuoralla mumman kanssa, mieleen nousee tuhat ja yksi muutakin syytä, miksi Kuninkuusravit on niin hieno tapahtuma, että siinä haluaa olla mukana. Vaikka järjestelyissä hiki tuleekin.

Mummaa ei enää ole, mutta Kuninkuusravit pysyy. Koronaviruspandemian koetellessa meitä ja kaikkia touhujamme on tärkeää pitää yllä toivoa ja uskoa asioiden palautuvan ennalleen. On vaikea nähdä Kuninkuusraveja koskaan järjestettävän ilman yleisöä. Ilman yleisöä ei ole mitään. Kuninkuusraviväki on taikaa.

Kirjoittaja Kirsi Haapamatti on viestintäyrittäjä. Hän toimi edellisissä Seinäjoen Kuninkuusraveissa tiedotuspäällikkönä. Myös tulevissa Kuninkuusraveissa hän tekee viestintätöitä.

MT Ravinettiä julkaiseva Maaseudun Tulevaisuus on Seinäjoen Kuninkuusravien yhteistyökumppani.