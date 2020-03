Melkolta pankki Bollnäsiin – ”Vanhaa herraa on nyt lennätetty enemmän”

Ruotsin Toto64-kierroksen eniten rastattu hevonen on tänään Cyrius d’Ariane.

Terhi Piispa-Helisten

Cyrius d'Arianeen on opittu luottamaan nykyään Ruotsissakin, ja se on Bollnäsin illan Toto64-pelin pankki.

Yhden vaisumman startin jälkeen ruuna on ollut kahdesti tosi hyvä ja hävinnyt vain kivenkoville Religiousille ja Reverend Winelle – ensin laukan ja kuolemanpaikkajuoksun ja viimeksi myöhäisen pussista pääsyn jälkeen.

”Vanhaa herraa on nyt lennätetty enemmän, ja se on taas oikealla lailla paineissaan. Viimeistelyissäkin se oli tosi pörhäkkä”, Katja Melkko kehuu.

”Kovia lähtöjä nämä on, ei vastustajat ole sattumalta rahojaan juosseet, mutta pakkohan menestystä on odottaa. Matkaa saisi olla vieläkin enemmän kuin tämä 2600, mutta onneksi on senkin verran.”

Oman lähtönsä suosikiksi pelataan myös Chris Crystal, joka lopetti viimeksi kilometrin hänniltä kolmatta rataa pitkin vahvasti 13,5-vauhtia.

”En ollut siihen edelliskerralla tyytyväinen, ja sitä vähän hoideltiin. Nyt se teki tosi hyvän juoksun ja oli paljon sijoitustaan (4) parempi ja on ollut tosi pörhäkkä sen jälkeenkin”, Melkko kehuu.

”Ihan varmaksi en sitä kuitenkaan suosittele. Se osaa välillä laukatakin ilman mitään syytä, ja mailin voltti on sähäkkä lähtö. Sinänsä matka kyllä käy.”

Tallin kilpailutahti jatkuu tiiviinä, ja raveja riittää joka päivä. Urheilullinen huipennus on kultadivisioonan finaali lauantaina Solvallassa.

”Päästiin Elian Webin kanssa onnekkaasti yhdellä nelossijalla mukaan, mutta vähän sellaiselle varapaikallekin (rata 11). Sieltä ollaan toisten armoilla. Onneksi on sentään täysi matka, että ehtii tapahtua jotain”, Melkko toivoo.

”Hevonen on kyllä mahdottoman hyvän tuntuinen. Se oikein puhkui intoa ja iloa kun sitä eilen maanantaina ajoin.”