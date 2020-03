Hippokselta tulossa laskelmia koronan vaikutuksesta hevosalalle - toimiston muutto ensi viikolla

Ville Toivonen

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Vesa Mäkinen ja puheenjohtaja Juha Rehula silloin, kun kokoontuminen vielä onnistui. Hippoksen hallituksen perjantainen kokous käydään tietysti etänä sähköisiä apukeinoja käyttäen.

Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu perjantaina - etänä luonnollisesti nykytilanteessa - aamun kello 8.30:sta alkaen. Asialistalla on siis muiden asioiden muassa pohtia karun yhteiskunnallisen tilanteen taloudellisia vaikutuksia hevostaloudelle - sekä ravi- että ratsupuolella. Keskustelua on valmisteltu tekemällä laskelmia, joita kokouksessa käydään läpi. Kokouksen jälkeen on muun muassa tarkoitus viestittää asiaa eteenpäin maata johtaville tahoille ja viranomaisille.

"Huomenna tiedotamme asiasta lisää, kun kokous toivon mukaan on puoleenpäivään mennessä valmis", Vesa Mäkinen toteaa.

"Tilanne on tottakai vakava taloudelliselta kannaltakin, ja sitä nyt pohditaan, miten tässä päästäisiin eteenpäin asioissa. Alan yrittäjät tarvitsevat tietenkin tukea ja parempia näkymiä, kuten toki kaikkien muidenkin alojen ihmiset."

Vaikka käytännöllisesti katsoen koko Hippoksen toimisto on etätöissä, myös fyysisesti Hippoksessa on tapahtumassa muutos.

"Toimisto muuttaa pitkäaikaisesta osoitteestaan Espoon Tulkinkujalta ensi viikolla. Tämä sillä edellytyksellä, että mitään estettä, esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoa, ei nyt ilmene. Ajat ovat kovat, mutta nyt vaikuttaa, että muutto kuitenkin tapahtuu suunnitellusti. Koko konttori on etätöissä, mutta muutamat toiminnot, esimerkiksi hevospassien teko ja postitus sekä sisääntulevan postin läpikäynti, vaativat kuitenkin hetkittän jonkin verran fyysistä läsnäoloa. Kuitenkaan toimistolla ei ole montaa ihmistä paikalla samanaikaisesti missään vaiheessa."

"Passiasetus vaatii toistaiseksi fyysisten dokumenttien laatimista. Tulevaisuudessa hevospassit takuulla muuttuvat jossain vaiheessa virtuaalisiksi. "

Miten Hippoksen vanhan kiinteistön myynnistä saatavat rahat käytetään?

"Maksu on sovittu kuukauden päähän muuttopäivästä, eli jos muuttoon ei tule viivästyksiä, toukokuulle. Siitä rahasta suhteessa viruksen aiheuttamiin tappioihin koko alalle ei olla keskusteltu."