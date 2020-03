Reijo Liljendahl USA:han muutosta: ”Halusin herätellä ihmisiä”

Ville Toivonen

Hyvät hevoset ja koronavirus pitävät Reijo Liljendahlin toistaiseksi tiukasti Ruotsissa.

”Enemmänkin kyse on siitä, että halusin herätellä ihmisiä. Raviurheilun suuri ongelma on, että koulut eivät tuota hevosenhoitajia vaan he menevät koulut käytyään muihin töihin. Täällä Ruotsissa palkka on kuitenkin suhteellisen hyvä, verrattavissa poliisin tai sairaanhoitajan lähtöpalkkaan”, Reijo Liljendahl rinnastaa.

”Tarvitsemme ehdottomasti hevosillemme hoitajia. On ihme, että edes huippuhevoset eivät kiinnosta.”

Reijo Liljendahl on väläytellyt vaihtoehtoa, että hän luopuisi suurtallistaan Ruotsissa ja muuttaisi USA:han valmentamaan pienempää määrää hevosia. Tällä hetkellä asia ei ole ajankohtainen kahdestakaan syystä.

”Ensiksikin minulla on nyt tosi hyvät hevoset tallissa. Varsinkin 2-vuotiaat ovat tosi hyvä, ja Ruotsissa on nuorille hevosille paljon rahaa jaossa”, Liljendahl aloittaa.

”Toisekseen koronavirus vaikuttaa tietysti kaikkeen. Se on varsinkin Tukholman kohdalla tosi hankala, ja nyt täytyy kunnioittaa ja noudattaa kaikkia määräyksiä ja pitää talli ja henkilökunta eristyksissä. Muuten ravien ajaminen saattaa loppua.”

Tallin hevosista Admiral As jatkoi vakuuttavasti voittokulkuaan torstaina Gävlessä, ja tänään perjantaina juoksee kaksi hevosta Solvallassa.

”Playin Trix (lähtö 1) meni hyvän koelähdön ja treenaa hyvin. Sillä on hyvä paikka, ja se pystyy pitkälle”, Reijo vihjaa.

”The Bald Eagle (lähtö 8) juoksi viimeksi Bergsåkerissa ensimmäisen startin kurkkuoperaation jälkeen ja oli siihen nähden ihan hyvä, että kostea keli oli sitä vastaan. Se tuli viimeisen tuhannen 13:a eikä ole ihan ulkona, vaikka paikka onkin paha (rata 12).”

Lauantain 75-finalistiaan Han Herredia (lähtö 9) Liljendahl ei odota ihan kärkeen.

”Se on nopea lähtijä ja tykkää juosta Solvallassa, mutta voittaminen vaatisi ihan maksimaalisia tuureja.”