Lauantain ravit: Solvallan 75-finaaleissa suomalaistoiveita - ravit kanavalla 26

Terhi Piispa-Helisten

Voihan pirskatti! Elian Web sai kultadivisioonan finaaliin radan 11. Mutta voisiko kovakuntoinen valjakko (ohjissa Jorma Kontio) voittaa Solvallassa sieltäkin?

Viikonlopun ylivoimaisesti kovimmat ravit ajetaan Solvallassa lauantaina. Ruotsin ravit keräävät kovia vaihtoja, kun urheilupelikohteista on pulaa. Urheilullisesti lähdöt ovat huippuluokkaa, ja niistä ei liioin puutu suomalaismielenkiintoa. Paralympiaravien (aiemmin Olympiaravit) karsinnassa, joka on myös kultadivisioonan finaali, juoksee Suomen ravien ylpeys, derbyvoittaja Elian Web. Katja Melkon valmentama ruuna sai huonon lähtöpaikan, mutta Jorma Kontion ajokki on toisaalta raporttien mukaan edelleen huippuiskussa. Suomalaisia 75-finalisteja Solvallassa ovat myös Martin De Bos, Grainfield Aiden ja Religious.

Solvallan ravit alkavat 15.30 Suomen aikaa. Suomalainen studiolähetys alkaa antenniverkon kanavalta 26 kello 16.15. Pääpeli T75 menee kiinni 17.20.

Ruotsissa ravataan myös kahdella muulla paikkakunnalla. Hagmyrenissä ravataan jo alkuiltapäivästä ns. pisteravit. Illalla Kalmarissa puolestaan ravataan T65-ajot.

Hagmyrenin ravit alkavat 12.10 - Kalmarissa kisat starttaavat 19.55.