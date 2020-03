Pyhän ravit: GS75 Östersundissa - Åbyssa Heiskanen palaa tositoimiin

Miika Lähdeniemi

Veijo Heiskanen pääsee taas kilpahevosen ohjiin, kun hän ajaa pitkästä aikaa kolmella hevosella kotiratansa Åbyn pyhän ajoissa.

Östersundissa ajetaan siis pyhän ykkösravit, kun GrandSlam75 on Pohjois-Ruotsin järvipaikkakunnalla. Suomalaisväriä on vähän, mutta seudun hevosopistossa, Pohjoismaiden alan ykkösopinahjossa Wångenissa opiskeleva Tamara Skutnabb ratsastaa iltapäivän montélähdössä ennen pääpelin alkua. Ravien huippuhevonen on kautensa aloittava Emilia Leon ohjastama Shocking Superman, joka paineli viime vuonna täyden matkan huimasti 10,7. Se tavoittelee luultavasti tällä kaudellakin lämminveristen pohjoismaista absoluuttista huippua.

Pääpelissä on nyt komea vaihto, kun muualle ei enää pelata ravivetoja. Muutenkin GS75:ssä on siis miljoonan euron takuupotti, jos oikeita rivejä on vain yksi, kuten juuri viime pyhänä kävi.

Östersundin ravit alkavat 14.45 Suomen aikaa. Pääpeli GS75 menee kiinni 16. TotoTV:llä on raveihin studioasiantuntijoita ensimmäisellä kotimaisella kielellä.

Pyhän toiset ravit Ruotsissa ajetaan Åbyssä Göteborgissa, ja kisoissa esiintyy rattailla pitkästä aikaa Veijo Heiskanen. Heiskanen on Suomen ja Pohjoismaiden ravien legendaarisimpia ohjastajia, mutta hän joutui pitämään viime vuonna taukoa pahan onnettomuuden jälkeen. Kotiradallaan Göteborgissa Heiskanen ajaa nyt vihdoin kolmea hevosta.

Åbyn ravit alkavat 12.10 Suomen aikaa. Niitä voi seurata TotoTV:ltä. Heiskasen päivän urakka alkaa lähdöstä neljä.

