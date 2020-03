Uutiset

Päivän ravit: Forssin tallin kaksikko Färjestadin T64:ssä Uutiset Riku Niittynen Näinä aikoina mennään Ruotsin raveilla, ja niitä on luvassa vasta illalla. Färjestadin T64-pelin clou on Mika Forssin tallin kaksikko Valiant Dream ja In Royalty Boko.

Terhi Piispa-Helisten

Mika Forss palaa Valiant Dreamin kanssa tauolta Färjestadissa illalla. Tallin uutena hevosena esittäytyy samoissa raveissa puolestaan In Royalty Boko.

Illan ravien keskiössä ainakin meille suomalaiskatsojille on tällä kertaa siis nimenomaan Mika Forssin ja vaimonsa Marjo Kivimaan valmennustoiminta. Valiant Dreamin ohjastajakin on alle 30-vuotiaiden kuskien lähdössä Magnus Djuse. In Royalty Boko puolestaan on siirtynyt Tuomas Korvenojalta loppuvuodesta "Forsseille", ja aloittaa nyt tammasarjassa. Katja Melkon tallista samoissa raveissa starttaavat puolestaan Emotion Man rattaillaan Teemu Keskitalo samassa lähdössä Valiant Dreamin kanssa, sekä Janne Sorosen ohjastama Joyful Boko. Färjestadin ravit alkavat kello 19.20 Suomen aikaa. TotoTV:n studiolähetys alkaa 19. Pääpeli T64 menee kiinni 20.30. Näihin raveihin pelataan myös kaikkiin lähtöihin kaksaria sekä troikkaa lähtöihin seitsemän ja yhdeksän Veikkauksen omaan pooliin. T64-kohteisiin pelataan myös pitkävetoa ja livevetoa. Ruotsin maanantai-illan toiset ravit ajetaan Mantorpissa. Siellä pääpeleinä ovat T4 ja T5. Suomalaiskuskeista paikalla on Kaj Widell kahdella ajokilla. Mantorpin T5 alkaa lähdöstä kaksi ja menee kiinni kello 19.53 Suomen aikaa. T4 alkaa lähdöstä viisi ja menee kiinni 21. Aiheet Päivän ravit Ruotsin ravit T64-ravit Mika Forss Katja Melkko Kaj Widell Teemu Keskitalo Janne Soronen Marjo Kivimaa Valiant Dream Magnus Djuse