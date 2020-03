Viikon vieras palasi raviurheilun pariin aitiopaikalle

Tomi Himanka

Ennen Jokimaata Pertti Immonen ehti luotsata Seinäjoen ravirataa 15 vuotta. "Kyllä siinä jotain tuli tästä alasta opittua."

Hevosurheilun maanantaina uutisoima valinta Jokimaan vt. toimitusjohtajaksi tuli sikäli yllätyksenä, että 18.3. Hevosurheilussa Pertti Immonen nimenomaan kertoi, ettei ole tehtävää hakenut.

”Pian sen jälkeen tuli Jokimaalta yhteydenotto, jossa tarjottiin toimitusjohtajan pestiä puoleksi vuodeksi vt:nä. Koronavirus oli lykännyt toimitusjohtajan valintaprosessia, mutta töitä oli tietysti tehtävänä”, Pertti Immonen kertoo.

Hänelle pätkätyö sopi tähän tilanteeseen mainiosti.

”Työskentelin välillä vuoden myyntipäällikön tehtävissä Granolla, mutta sitten siellä tuli yt:t ja meitä joutui sata henkeä lähtemään. Olin kyllä pärjännyt ihan hyvin ja yhden myyntikilpailun voittanutkin, mutta asiakaskunta ei ollut tietenkään vielä yhtä iso kuin kymmeniä vuosia talossa työskennelleillä.”

”Sen jälkeen menin Suomen yrittäjäopistoon opiskelemaan digimyyntiä ja –markkinointia ja täydentämään osaamista sillä saralla. Se on kuitenkin nykyaikaa”, Immonen painottaa.

Pari päivää mietittyään hän päätyi hyväksymään tarjouksen.

”Aloitan osa-aikaisena ja teen alkuun kahta-kolmea päivää viikossa Jokimaalla ja osin etätöitä kotoa Seinäjoelta käsin. Jatko muotoutuu sen mukaan, millaisia yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään ja milloin kilpailutoiminta pääsee jatkumaan”, Pertti Immonen kertoo.

”Onneksi täällä on kokenut organisaatio, ja ravit saadaan varmasti järjestettyä, kun sellainen päätös tulee.”

”Ihan tarkkaan en vielä tiedä, miten pitkällä kumppanuushankinta on. Jotain sopimuksia on varmasti tehty ja jotain vanhoja sopimuksia on voimassa, mutta se selviää tarkemmin, kun nyt aloitan”, Immonen lisää.

Hyppäys ison raviradan ruoriin ei miestä hirvitä.

”Helpompaa se varmaan on kuin jollekin ulkopuoliselle, kun tuntee lajin ja ihmiset sen parissa ennestään. Saa tarttua suoraan töihin, ja niitä riittää. Mitään pilvilinnoja minulla ei ole.”

”Jokimaa kaikkine toimintoineen on hieno brändi ja Parasta suomalaista raviurheilua hieno slogan, jolla on myös katetta. Siitä täytyy nostaa edeltäjille hattua”, Pertti Immonen kehuu.

”Oli iso luottamuksen osoitus päästä jatkamaan Tomi Himangan työtä. Nyt tehdään puoli vuotta tätä ja sen jälkeen katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.”

Tunnistusskandaali aiheutti raviurheilun sisällä kaksi vuotta sitten myrskyn, jonka seurauksena Pertti Immonenkin irtisanottiin. Hovioikeus totesi vastikään potkut laittomiksi ja velvoitti Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliiton tuntuviin korvauksiin.

Pertti Immonen ei katsele peruutuspeiliin.

”En ala sitä sen kummemmin selvittelemään, mutta jokainen varmaan ymmärtää, miltä se tuntui. Mitään laitonta en ollut tehnyt, ja samaa mieltä oli oikeuskin”, hän aloittaa.

”Ennen sitä olin tehnyt radan eteen 15 vuotta töitä ja pistänyt itseni peliin. Kun vanhoista veloista oli selvitty, päästiin kehittämään radan ympäristöä ja toimintaa ja nostamaan sen profiilia. Mielestäni siinä jonkin verran onnistutiinkin”

Vaikka raviurheilu työnä hetkeksi loppui, harrastuksena se säilyi. Pertti Immonen on osaomistajana aatelissukuisessa 3-vuotiaassa Betty Roofissa (Muscle Hill – Passionate Kemp).

”Vuoteen en ole sitä nyt nähnyt, mutta hyvin se videolla ravasi. Hevosurheilussa Niemisen Markku sanoi, että ainakin tammalähtöihin sillä tähdätään, mutta sen näkee sitten.”

Tällä hetkellä raviurheilua varjostavasta koronakriiisistä Pertti Immonen toivoo koituvan jotain hyvääkin.

”Toivotaan, että se toisi kateissa olleen yhteishengen lajiin takaisin ja saisi kaikki puhaltamaan yhteen hiileen.”