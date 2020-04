Tämä reissumies pysyy Suomessa – ”mielenterveyshommaa” löytyi kotoa

Mira Lehto

Jarmo Saarelalle soitetaan ensimmäiseksi, jos auto jättää hevosmiehen tielle. "Köyhyys on opettanut", hän kuvailee alan koulutustaan.

Kuten kaikkiin lainakuskeihin, koronaviruksen aiheuttama ravitauko iski rajusti Jarmo Saarelaankin.

”Ankara tilanne. Tulot loppuu kuin seinään, mutta kulut ja lainanlyhennykset pyörii. Ei tätä hirmu pitkään kestäisi. Ja sama se on kaikilla”, Jamppa huokaa.

Taloudellisen kantin lisäksi koetuksella on myös henkinen kantti.

”Sitä on tottunut, että raveissa menee iltaisin myöhään. Nyt kun käy nukkumaan kymmeneltä, herää jo viideltä ja rupeaa teputtamaan pirtissä, että mitä sitä tekisi. Jotain olisi tehtävä, kun on ikänsä mennyt.”

Ainakin tilapäinen ratkaisu löytyi pihapiiristä, johon Jamppa rakensi onnekkaasti juuri viime talvena hallin auton laittelua varten.

”Nyt on aikaa laitella kavereidenkin autoja. Ei siitä rahaa tule, mutta onpahan jotain tekemistä. Sellaista mielenterveyshommaa.”

”Mersuja korjataan, Volvoja huolletaan”, intohimoinen volvomies murjaisee.

Alan kouluja Jamppa ei ole käynyt.

”Köyhyys on opettanut, on pitänyt korjata aina omat autot itse. Apua ja neuvoja on saanut tarvittaessa vanhimmalta pojalta, joka on autonasentaja.”

Aikaa on vapautunut myös 7-vuotiaan nuorimmaisen kanssa puuhailuun.

”Laitettiin pojalle mönkkäri ja sille peräkärry, että pääsee ajelemaan. Sitten kun koitetaan antaa vielä kotiopetusta, niin siinä ne päivät meneekin.”

”Mun vastuulla on tietysti uskonto ja matikka, ne hevosmiesten vahvat aineet”, Jarmo Saarela sanoo ja röhähtää nauruun.

Jos ravitauko venähtää pitkäksi, on alettava katsella ”oikeita” töitä.

”Rakennushommia varmaan löytyy, kun virolaiset ei nyt pääse käymään sieltä käsin töissä. Pari vuotta olen niitä joskus tehnytkin.”