Hannu Torvinen ohjastaa keskiviikkona Solvallassa

Uutiset Riku Niittynen

Hannu Torvinen, jonka muutosta Ruotsiin on uutisoitu ja spekuloitu viime päivinä, on ilmoitettu ohjastamaan ensi keskiviikkona Solvallan T86-raveissa. Ajokki on Jouni Hillbomin valmentama Jukurien raviliigavarsa Tingaling.