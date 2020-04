Päivän ravit: Bollnäsissä jackpot ja Månprinsenin aloitus

Päivän ravit, joita tällä hetkellä ajetaan lähinnä Ruotsissa, sisältävät taas monenlaista. Solvallassa alkuiltapäivällä T65-raveissa on paljon suomalaisia menestyssaumoja. Illalla Bollnäsissä on 64-jackpot ja maailman ehkä paras kylmäveriravuri Månprinsen A.M. aloittaa kautensa.

Ville Toivonen

Ori Månprinsen A.M., Gunnar Melander ja osaomistaja Anna-Maria Öberg, kylmäveriurheilun voitokkain tiimi viime vuosilta, aloittaa kauden 2020 tänään Bollnäsista.

Iltapäivän T65-ravit alkavat Solvallassa kello 13.20 Suomen aikaa. Suomalaissaumat ovat näissä raveissa tosi monet. Muun muassa Ruotsiin hiljan hevosiaan siirtäneen Isto Kuisman valmennettavista Amour Amiko ja Anything Goes juoksevat Mika Forssin ohjastuksessa. Janne Korpi ohjastaa kahta isänsä Pekan valmennettavaa, ja Jorma Kontio taas ohjastaa Korven tallin Crazemania.

Pääpeli T65 alkaa lähdöstä kaksi kello 13.45. Kaikkiin lähtöihin pelataa kaksaria Veikkauksen omaan pooliin ja troikkaakin pelataan yhteen lähtöön.

Illalla Bollnäsissa porkkanana on siis mm. 64-jackpot. Päävoittoluokalle on 191565 euroa bonusta, jotka jäivät jakamatta eilen Åbyssä alimmalle voittoluokalle. Jopa 700000 euron voitto on siis mahdollinen. Päätöskohteessa tosin maailman viime vuosien ykköskylmäverinen Månprinsen A.M. on monen pankki. Gunnar Melanderin suojatti aloittaa kautensa tosi sopivalla tehtävällä. Suomalaisuutta raveissa edustavat Katja Melkon suojatit Joker Boko ja Sebastian Journey. Jälkimminen debytoi montéssa eli raviratsastuksessa.

Bollnäsin ravit alkavat kello 19.20. Pääpeli 64 menee kiinni 20.30. Illan toisetvravit ajetaan Kalmarissa, jonka ensimmäinen iso peli T5 menee kiinni 19.53.