Lauantaipäivän ravit: huippuja televisiossa näytettävässä Jägersron 75:ssä

Terhi Piispa-Helisten

Racing Mange ja Joakim Lövgren loistivat viime kesän Kymi GP:ssä. Ori palasi vahvasti radoille reilu viikko sitten ja on kotiradallaan Jägersrossa kultadivisioonan suosikki lauantaina.

Jägersron T75-kierros on komeaa katsottavaa, vaikka suomalaisväritys on vähäisempää, kuin mihin on viime aikoina totuttu. Suomesta maailmalle matkannut ohjastaja Peter Ingves sentään ajaa raveissa ja Laura Myllymaan valmennettava Zaira Del Ronco juoksee kakkoskohteessa. Avauskohteessa Derby Trialissa kohtaavat ehkä kaksi naapurimaan suurinta lupausta, Kriteriumin ykkönen Power ja saman kisan karsinnoissa yhden viime vuoden älyttömimmistä esityksistä alkulaukan jälkeen ykköseksi tehnyt Upset Face. Molemmat palaavat talvitauolta. Upset Face kilpailee kotiradalla.

Kultadivisioonassa on tasainen ja kova porukka, jossa Kymi GP:n upeasti johtavan rinnalta viime kesänä voittanut Racing Mange nousee kovimmaksi nimeksi etukäteisarvioissa. Myös muissa sarjoissa on kevään tunnetta, ja Malmössä mennäänkin ennusteen mukaan mukavassa kahdeksan asteen lämmössä. Viime päivien tuuletkin ovat laantumassa.

Jägersron 75-ravit alkavat 15.45 Suomen aikaa. Pääpeli sulkeutuu 17.20 ja studiolähetys, joka näkyy antenniverkon kanavalla 26 sekä tietenkin TotoTV:llä alkaa 16.15 Suomen aikaa.

Lauantain muu ravitarjonta on Bodenin breddlopp-ravit, joihin eniten ohjastavat kuskit eivät pääse, sekä Rommen illan T65-ravit. Siellä pääpelissä on pienoinen 4000 euron bonuksen jackpot.

Bodenissa aloitetaan 12.10 ja Rommen T65 menee kiinni 20.15. Molempia voi seurata TotoTV:llä.