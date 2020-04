Mascate Matchin aloitusstartti selvillä – ”Tuntuu terveeltä ja pirteältä”

Ville Toivonen

Supertamma Mascate Match on valmis uusiin urotekoihin.

Mascate Matchin piti avata kautensa jo pari viikkoa sitten Vermon Nelivuotistähdessä, mutta tuolloin ravit peruttiin koronaviruksen keskeytettyä koko ravitoiminnan Suomessa. Nyt koittaa uusi yritys 10. huhtikuuta Färjestadissa.

”Tamma on saanut paljon liikettä ja tuntuu terveeltä ja pirteältä, mutta vaikea sanoa, onko se heti parhaimmillaan. Ja tarvitseekokaan olla, vaikka kyllähän taso on Ruotsissa kova. Jostain on aloitettava, toivottavasti saadaan hyvä lähtöpaikka”, Pekka Korpi juttelee.

”Jatkoa ei ole tämän pidemmälle suunniteltu, ajetaan tämä startti ensin. Drottningspokaleniin tammaa ei ole maksettu.”

Färjestadissa Mascate Match kohtaa mm. sen Breeders Crownin finaalissa keulasta kukistaneen Ganga Baen. Oriiden ja ruunien vastaavassa lähdössä Korvelta juoksee keskiviikon 86-voittaja Arnie Express.

”Ruotsissa meillä on 20 karsinaa käytössä, ja talli on täynnä. Janne ja kolme tyttöä pyörittää tallia”, Pekka Korpi kertoo.

”Mascate Matchin kanssa Ruotsiin lähtee maanantaina varmaan joku muukin, ja jotain sellaisia tulee paluukyydissä takaisin, joille ei ole sopivia lähtöjä nyt tarjolla tai jotka pitää muuten vähän taukoa.”