Päivän ravit: Ruotsin jackpot-tarjoukset jatkuvat Axevallassa

Pääsiäisiviikko tulee olemaan varsinainen Ruotsin ravipottien viikko. "Pääsiäismunia" eli 75-kierroksia on torstaista sunnuntaihin, jolloin jysähtää ehkä kaikkien aikojen potti Rommessa. Tänään illallakin jatkuu, nyt T64-pelissä, isojen pottien sarja.

Jukka Heiskala

Henna Halmeella, tässä Kari Lähdekorven haastattelussa, on illan Ruotsin T64-jackpotin kohteissa kolme hyvää voittosaumaa ohjastettavinaan.

Ruotsin T64-pelin jackpotit ovat jo neljättä päivää poutkeen myynnissä: viime viikon tiistaina jäi jakamatonta rahaa torstaille. Se on jatkunut tahdissa perjantai-maanantai-tiistai, ja nyt täysosumille on jaossa 187146 euroa ekstraa Axevallan kierroksella.

Suomalaisittain mielenkiintoisinta on se, että Henna Halmeen ajokki Corleone D.K. on päätöskohteessa kierroksen pankki. Lisäksi Axevallan oma valmentaja Ville Karhulahti ohjastaa raveissa peräti viidellä hevosella. Halmeella on kolme T64-ajokkia, ja kaksi muutakin ovat realistisia voitonsaumoja. Muita suomalaisvalmentajia illan kisoissa ovat Veijo Heiskanen (Henna Halmeen ajokit), Hanna Lähdekorpi ja Laura Myllymaa.

Axevallan ravit alkavat kello 19.20 Suomen aikaa. Pääpeli T64 sulkeutuu 20.30. TotoTV:llä alkaa studiolähetys raveihin seitsemältä.

Lounasravit Ruotsissa ajetaan Bergsåkerissa. Pohjois-Ruotsin suomalaisohjastajista raveissa ajaa John Östman. Suomalaisvalmentajista puolestaan Mika Haapakankaan talli kilpailee Reima Kuislan omistamalla Make Someone Happylla.

Bergsåkerin lounasravit alkavat 13.20. Veikkaus tarjoaa kisoihin T4:n, T5:n, Päivän Duon ja kaksaripeliä joka lähtöön sekä troikkaa lähtöön neljä. Kaksi viimemainittua pelimuotoa tapahtuvat Veikkauksen omaan pelipooliin.