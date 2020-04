Viikon vieras: ”Nyt voisi olla aika toteuttaa haaveita”

Ville Toivonen

Alkujärkytyksestä selvittyään Lauri Hyvönen on pistänyt aikataulunsa uusiksi. Aikaa löytyy entistä enemmän piirtämiselle, lukemiselle, liikunnalle ja parisuhteellekin.

Lauri Hyvönen äänestettiin vuoden 2016 toiseksi positiivisimmaksi Joensuulaiseksi, mutta mitä positiivista ikuinen ilopilleri ja ideanikkari löytää koronaviruksen aiheuttamasta ravitauosta?

”Ei se tietysti helppoa ole, mutta aloitetaan vaikka siitä, että on kaunis ja aurinkoinen sää ja hieno kevät”, Lauri Hyvönen vastaa.

”Mutta mitenkähän nämä kukat saisi takaisin henkiin? Olin viikon tyttöystävän luona Vaasassa, ja nyt ne on ihan nuupahtaneet.”

Isompiakin huolia jollain on, sen Lauri ymmärtää.

”Tilanne on kieltämättä synkkä ja vaatii raviväeltä jaksamista. En ihmettele enkä tuomitse yhtään, että monella on kova paine lähteä Ruotsiin. Jostain pitää elanto saada, ja jos hevosia ollaan viemässä sinne, sama se on lähteä ihmistenkin. Kunhan vaan muistavat pitää 2 viikon karanteenin palatessaan.”

Suomalaisella äänityöläisellä sellaista mahdollisuutta ei ole. Työt loppuivat ravien loputtua melkein kuin seinään.

”En seuraa Ruotsin raveja niin paljon, että minusta olisi niiden asiantuntijaksi. Selostaa lähtöjä voisin, mutta kyllähän suomalaiset muutenkin näkee, mitä niissä tapahtuu.”

”MT Ravien videoita olen käynyt muutaman tekemässä, ja se on ollut kivaa. Tapaa mukavia ihmisiä ja pysyy vähän tuntuma äänitöihin yllä”, Lauri Hyvönen lisää.

Kun ravit loppuivat, Lauri Hyvönen otti lukua.

”Ensimmäiset puolitoista viikkoa oli aika hurjat. Tuntui, että matto oli vedetty alta pois. Koko ajan selaili koronauutisia ja pyöritteli asiaa mielessään”, hän kuvailee.

”Täytyy myöntää, että silloin kävi mielessä pieni katkeruus – Ruotsissa ajettiin, meillä ei. Nyt siitä on päässyt yli. Ruotsi on eri yhteiskunta ja tekee niin kuin se tekee.”

Laurilla alkujärkytyksen yli pääsemistä auttoi ”vanha rakkaus”: piirtäminen.

”Piirsin nuorempana paljon, ja nyt aloin piirtää ihmisille tilauksesta vesiväreillä kuvia heidän hevosistaan. Se on mukavaa hommaa: pikkutarkkaa näpertelyä, pysyy mieli virkeänä.”

”Tilauksia on tullut ihan sopivasti, en minä mitään tehdasta halua tehdäkään”, Lauri lisää.

”En ole mikään elämäntapaguru enkä halua hirveästi ketään neuvoa, mutta jos on vapautunut aikaa niin kuin minulla kävi, nyt voisi olla aika toteuttaa haaveita. Sellaisia, joista aina ajattelee, että tekisi jos olisi aikaa.”

”Muuten voi vaan ladata akkuja ja kasata ajatuksia. Sohvalle ei kannata jäädä makaamaan, se on pahinta.”

Hevostaidetta à la Lauri Hyvönen. "Mukavaa hommaa: pikkutarkkaa näpertelyä, pysyy mieli virkeänä.”

Irtioton arjesta Lauri Hyvönen ehti tekemään jo viime joulukuussa. Hän pakkasi reppunsa ja reissasi kolme viikkoa yksin Chilessä ja Boliviassa.

”En ollut pitänyt koskaan yhdeksää päivää pidempää lomaa sen jälkeen kun täytin 18. Nyt ajattelin ottaa kunnon hengähdystauon enkä katsonut koko reissulla ravejakaan kuin muutaman lähdön Arctic Horse Racesta.”

”Se oli puhdistava kokemus. Moni asia avautui ja näyttäytyi ihan uudessa valossa.”

Tällainen irtiotto olisi pitänyt tehdä ehkä jo aikaisemminkin, sillä välillä mies ehti sairastaa masennuksen. Meille ystäville se näyttäytyi Laurille epätavallisena väsymyksenä, mutta todellisuudessa hän oli burnoutin partaalla.

”Tein monta vuotta liikaa töitä putkeen, ja lopulta se alkoi näkymään kaikessa. Ei vaan enää jaksanutkaan samalla lailla kuin vielä 25- tai 30-vuotiaana. Lääkäri totesi masennuksen, ja viime vuosi oli pitkälti siitä toipumista.”

”Vähensin töitä ja lopetin esimerkiksi vihjeiden teon 7 oikein –lehteen ja Hevosurheiluun ja Jokipoikien vapaaehtoiset tiedotustyöt ja kuulutukset. Jatkoin vain sitä, mistä eniten tykkäsin, eli ravien äänitöitä. Iso kuorma putosi pois, vaikkei siltä ehkä ulospäin näyttänytkään”, Lauri kertoo.

Täyslepoa hän ei kuitenkaan edes pohtinut.

”Niin paradoksaalista kuin se onkin, työnteko raveissa on miulle henkireikä. Raveissa ihmiset on aina hyvällä tuulella, se on monelle juhlapäivä, ja saan siitä valoa ja energiaa.”

Tällä hetkellä kaikki on Laurin elämässä hyvin – koronavirusta lukuun ottamatta.

”Olen asettanut itselleni sellaisen aikataulun, että 1. kesäkuuta alkaen taas ravataan. Toteutuuko se, sitä ei kukaan tietysti varmuudella tiedä, mutta minua auttaa jo, että ajattelen niin.”

”Mutta jos tauko venyy yli kesän ilman että edes ilman yleisöä ravataan, se kuulostaa hurjalta. Enkä tarkoita omalta kannaltani: neljä kuukautta menee minulta siinä missä kaksikin. Menen vaikka poimimaan marjoja tai kalankäsittelylaitokseen tai tekemään pihahommia.”

”Mutta jos valmentajat joutuu pitämään neljä kuukautta taukoa, omistajien kärsivällisyys alkaa loppua. Niin kuin Lähdekorpi sanoi, omistajista moni on yrittäjiä, ja jos yrityksillä menee huonosti, ensimmäisenä tuppaa lähtemään harrastukset”, Lauri pelkää.

”Toisaalta nykyisellä rahoitusmallilla ei nyt olisi varaakaan ajaa kilpaa. Kovat ajat olisi ollut muutenkin edessä, ja nyt on ruvettava hakemaan säästöjä joka saralta. Tarvitaan viisaita päätöksiä, että raviurheilu voi jatkua samanlaisena kuin tähän asti eikä taannu samalle tasolle kuin Keski-Euroopassa tai Tanskassa.”

Vaikka monen usko on koetuksella, Lauri luottaa lajin selviävän vaikeiden aikojen yli.

”Nyt on käynnissä täysimittainen ihmiskoe, jolla on vaikutusta kaikkiin. Mutta raviväki on tottunut selviämään kovista ajoista, selvittiinhän me kahdesta lamastakin”, hän tsemppaa.

”Samanlaista yhteisöllisyyttä on vaikea kuvitella missään muussa lajissa. Me ollaan samassa veneessä kaikki.”

