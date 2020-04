Päivän ravit: Solvallan ja Åbyn T86:ssa vuorostaan jättipotti

Ruotsin raveissa eletään nyt outoja aikoja. Toisaalta pelottavia: miten käy koronan kanssa. Toisaalta hyvällä tavalla jänniä: huippuhevosia putkahtelee radoille ja pääsiäsiviikko on lisäksi ennennäkömätöntä ravipottien ilotulistusta.

Anu Leppänen

Yksi suomalaisen raviurheilun kautta aikojen suurista nimistä, Veijo Heiskanen, on back in business ja voi pärjätä illan jättipottiraveissa.

Tämän illan jackpot on keskiviikkoiltojen tapaan T86-pelissä, joka ratkeaa Suomen aikaa myöhäisillassa pikavauhtia kahden radan, tällä kertaa Solvallan ja Åbyn, ajaessa kilpaa vuorotahtia. Urheilullinen tasokin on huima, kun mm. vajaan kolmen vuoden takainen maailman merkittävimpiin ravikisoihin kuuluvan The Hambletonianin ykkönen Perfect Spirit aloittelee kauttaan Solvallassa.

Molemmilla radoilla on paljon suomalaissaumoja. Åbyssä Veijo Heiskanen, joka on palannut ohjiin viime vuoden pahan onnettomuutensa jälkeen, voi onnistua Celsius Evolla. T86-pelillä voisi voittaa jopa kaksi miljoonaa euroa, kun täysosumille on jaossa 751325 euron viime viikolla jakamatta jäänyt jackpot.

Ravit Solvallassa alkavat 19.15 ja Åbyssä 19.27. Rättvikissäkin ravataan illalla, mutta kyseessä ovat breddlopp-ravit vähemmän ohjastaneille kuskeille. TotoTV:n studiolähetys Solvallaan ja Åbyyn alkaa 19.

Veikkauksen TotoTV:llä on nähtävissä myös Australian kärryurheilua. Redcliffen ajot alkavat 10.52 - ohjelmassa on vain peitsarilähtöjä.