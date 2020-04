Tanska aloittamassa jo huhtikuussa ravit - Norjassa tilanne venyy

Uutiset Riku Niittynen

Tanska on lieventämässä koronarajoituksiaan ja maan raviurheilun keskusjärjestöstä saatujen tietojen mukaan kilpailujen järjestäminen on mahdollista jo huhtikuun aikana. Norjan ravien jatkaminen on osoittautunut mutkikkaammaksi.