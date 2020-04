Päivän ravit: pääsiäisen T75-karavaani lähtee liikkeelle

Pääsiäisenä ajetaan neljät 75-ravit putkeen, ja homma huipentuu Rommen sunnuntain kierrokselle, jolla on jo neljä miljoonaa euroa bonusta täysosumapotissa.

Pinja Iltanen

Pia Huusarin tallin ykköshevonen Chief Orlando kilpailee sunnuntaina kovassa Paralympiaravien karsinnassa. Huusari on tämän päivän Gävlen 75-kierroksella liikkeellä toisella Esa Himasen omistamalla hevosella, Mary Hotshotilla.

Lisää voi kertyä vielä kolmelta edelliseltä päivältä. Pääsiäismaanantaina on päälle päätteeksi vielä GrandSlam75 Halmstadissa. Tänään ajetaan Gävlessä, ja siellä esimerkiksi T75:n kolmoskohde on "suomalaiskohde". Reijo Liljendahlin valmentama Stonecapes Superb on iso suosikki. Ruunan omistaa suomalaiskimppa Team Superb ja sen ovat kasvattaneet Talli Hietsut, Saku Mikkola sekä Hannu Laakkonen. Haastajia lähdössä ovat Ahvenanmaalta tuleva Timorol ohjissaan Kaj Widell ja Pia Huusarin valmentama sekä Esa Himasen omistama Mary Hotshot.

Gävlen 75-ravit alkavat 19 Suomen aikaa. Pääpelimuoto menee kiinni 20.30. TotoTV:llä on kahden asiantuntijan studiolähetys raveista.

Jägersrossa ajetaan lounasravit. Suomalaisväriä edustavat Petri Puron valmentama Sharp Dream rattaillaan Peter Ingves.

Jägersron ravit alkavat 13.20, ja pääpeli T4 starttaa suoraan ykköslähdöstä.