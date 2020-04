Pitkäperjantain ravit: Mascate Match aloittaa Färjestadissa

Terhi Piispa-Helisten

Mascate Match aloittaa nelivuotiskautensa tänään Färjestadin perinteisistä pitkäperjantain raveista. Tällä kertaa rattailla on Ulf Ohlsson, eikä valmentajansa Pekka Korpi, kuten kuvassa.

Mascate Match on voittanut enimmät kisansa, mutta tänään voittoon tarvittaneen lähes yli-inhimillinen esitys kauden aluksi, sillä Pekka Korven valmentama tamma starttaa vaikeasta asetelmasta. Lähtörata on jokseenkin huonoin mahdollinen numero kahdeksan auton takana. Vastassa on paljon paremmalla paikalla Ruotsin ikäluokan tammojen ykköshevonen Ganga Bae, joka on liki johtaa koko matkan. Kuitenkin Mascate Matchkin on osoittanut, että se kykenee vaikka millaisiin urotekoihin.

Raviliiga HIFK:n omistaman supertamman Mascate Matchin rattailla on nyt ensimmäistä kertaa Ruotsin parhaisiin ohjasartisteihin kuuluva Ulf Ohlsson. Korpi, 70, noudattaa koronarajoituksia ja pysyttelee kotitilallaan.

Korven tallista starttaa Färjestadin T75-kohteissa myös Arnie Express. Riina Rekilän kasvattama, omistama ja valmentama Finland puolestaan juoksee kolmevuotiaiden tammojen Breeders Crownissa (Mascate Match nelivuotiaiden). Finland on kaksivuotiaiden ravureiden absoluuttisen ME-tuloksen 09,4 ravanneen Walnerin sisko.

Färjestadin T75-ravit alkavat 14.15. Pääpeli T75 menee kiinni kello 16 ja TotoTV:n studiolähetys alkaa kello 15. Myös Eskilstunassa ravataan kello 12.15 alkaen.