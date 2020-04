Lauantain ravit: 75 ajetaan pohjoisen Dannerossa sekä myös tv:ssä

Pääsiäislauantaina piti alunperin ajaa yhteispohjoismaisen 75-pelin kierros Klosterskogenissa Norjassa, mutta korona päätti toisin. Kierros ajetaan Dannerossa, ja sen mielenkiinnon kohteina ovat mm. suomalaisomistuksessa starttaavat Mr Marvelous ja Ring Of Fire.

Anu Leppänen

Antaa mennä vaan, kun kulkee! Reijo Liljehdahlin valmennettavat ovat menneet viime viikot hyvin, ja Danneron 75-kierroksella tallista on tulessa kaksi Hannu ja Mikko Laakkosen omistamaa Ready Cash -oriin jälkeläistä, jotka molemmat laitetaan varmoiksi.

Pääsiäislauantain ainoat ravit ajetaan Dannerossa. Lauantain T75-raveissa on taas paljon suomalaismielenkiintoa, kun Reijo Liljendahlilta starttaa kaksi suomalaisomistuksessa (omistajat Hannu ja Mikko Laakkonen) kilpailevaa 75-suosikkia, Aleksi Kytölällä on startissa monta hevosta, joista useaa ajaa Suomen ajajaliigan viime kauden kakkosnimi Hannu Torvinen ja mukana on vielä Kaj Widellkin.

T75-hulabaloot jatkuvat vielä sunnuntainakin, kun kevän aikana kerätty ja viime lauantaina huimasti sekä eilen pitkäperjantainakin jonkin verran kasvanut jättipotti laukeaa Rommen kierroksella.

Molemmat mainitut 75-ravit, sekä lauantaina että sunnuntaina, tulevat Maaseudun Tulevaisuuden kustantamana antenniverkon kanavalta 26. Lauantaina studiolähetys alkaa 15 ja pääsiäissunnuntaina 16.15.

Danneron ravit alkavat 14.45 Suomen aikaa. Pääpeli T75 menee kiinni kello 16.