Pääsiäissunnuntain ravit: Rommessa karmea potti ja upeat lähdöt

Terhi Piispa-Helisten

Björn Goop ohjasti Chief Orlandon viime kaudella Sweden Cupin kakkoseksi. Tänään oritta ohjastaa Rikard N Skoglund. Myös valmentaja on vaihtunut Tapio Mäki-Tulokkaasta Pia Huusariin.

Tosin Elian Web voi mahtavalla lähtönopeudellaan korjata tilannetta heti ensi metreillä, jos kiihdytys onnistuu. Chief Orlando taas on 11. radalta kovasti muiden armoilla. Jälkimmäinen puolestaan teki mahtavan kaudenavauksen uudesta tallista Pia Huusarilta Jokimaalla. Alku lupaa paljon, mutta tänän menestys on kiven alla.

Rommen 75-pelissä on jaossa melkein 4,9 miljoonaa euroa lisämaustetta täysosumille. Potti voi olla jopa yli 10 miljoonaa ylävoittoluokassa. Urheilullinen taso on niin ikään huippuluokkaa. Suomalaiset joutuvat kovaan kyytiin Rommeheatetissa, joka on Paralympiaravien karsinta. Vastassa ovat mm. viime vuoden Elitloppet-finalistit Makethemark (3.), Milliondollarrhyme (5.) sekä karsintaan jäänyt Sorbet, joka aloitti kauden ryminällä johtavan rinnalta Eskilstunassa ajalla 09,8.

Ravit Rommessa alkavat 15.45 Suomen aikaa. Studiolähetys alkaa TotoTV:llä, C More Maxilla sekä Maaseudun Tulevaisuuden kustantamalla antenniverkon kanavapaikalla 26 kello 16.15. Pääpeli T75 menee kiinni 17.20.