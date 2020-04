Pääsiäismaanantain ravit: Halmstadissa mennään lujaa?

Ruotsin ravit jatkuvat pääsiäisviikon 75-rysäyksen jälkeenkin. Pääsiäismaananantaina on vuorossa Halmstadin kova lyhyt matka, jolla ovat mukana mm. Suuren suomalaisen Derbyn voittaja Benjamin Evo Veijo Heiskaselta ja niin ikään suomalaistaustainen Martin De Bos.

Anu Leppänen

Benjamin Evo loisti Derbyssä 2017. Sen jälkeen kilpaileminen on ollut katkonaista, mutta nyt oriin valmentaja Veijo Heiskanen kertoo sen olevan mainiossa iskussa.

Pääsiäismaanantain raveja ajetaan Ruotsissa lisäksi Hagmyrenissä. Halmstadissa on kuitenkin pääravit, yleensä sunnuntaisin ajettavat GrandSlam75-ravit. GrandSlamissa päävoitto on miljoonan euron arvoinen takuupotin ansiosta, jos löytyy vain yksi oikea rivi.

Halmstadissa on hyviä aloittelevia hevosiakin, mutta selvästi kovinta menoa ennakkoon on päälähtö Yngve Larssons Memorial, jossa on 100000 kruunun ykkösraha ja Ruotsin parhaita hevosia hirmuvireisestä Disco Volantesta alkaen. Ruuna ei tule saamaan voittoa ilmaiseksi, vaikka päivän isoin suosikki onkin, sillä esimerkiksi lähdön suomalaishevoset ovat kovia.

Benjamin Evo on Veijo Heiskasen mukaan lähellä huippukuntoa ja voittaa pian taas lähtöjä. Martin De Bos, jota valmentaa Petri Puro Halmstadista ja sen on kasvattanut sekä omistaa Mika Vihelä Kalajoelta, taas on huippuvireensä näyttänyt. Se tuli esimerkiksi ATG:n nopeustiedostojen mukaan Solvallan finaaleissa Hopeadivisioonassa päivän kovimman lopun, 04,9 viimeiset 250 metriä.

GrandSlam75-ravit Halmstadissa alkavat 14.45 Suomen aikaa. Pääpeli starttaa lähdöstä neljä kello 16. Asiantuntijalähetys TotoTV:llä puolestaan alkaa 15:stä.

Ruotsin pääsiäismaanantain toiset ravit ajetaan Hagmyrenissä.

Ne alkavat 13.20 "suomalaista". Näihin raveihin pelataan T5, T4 ja Päivän Duo, ja ravit näkyvät myös TotoTV:llä.