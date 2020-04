Next Direction Uumajan 75:ssä - Hannu Torvisella runsaasti ajettavia

Next Directionilla kävi hyvä arpaonni Umåkerin ensi lauantain 75-kierroksen kultadivisioonassa: rata kolme.

Terhi Piispa-Helisten

Next Direction ja Iikka Nurmonen aloittavat Ruotsin turneensa ensi lauantain Uumajan T75:stä.

Next Directionin Ruotsin turneen "ensimmäinen erä" ei olisi voinut mennä paremmin, kun ruuna sai lähes parhaan mahdollisen lähtöpaikan 200000 kruunun Guldbjörkenissä, kultadivisioonassa, joka on myös Paralympiaravien viimeinen karsinta. Pahin vastustaja Perfect Spirit sai numeron 12 ja toinen kova hevonen Shocking Supermankin starttaa ulkopuolelta numerolla neljä.

Next Directionin uusi valmentaja Iikka Nurmonen aloittaa Ruotsin filiaalinsa kilpaturneen jo torstaina Örebrossa Amazing Warriorilla ja Golda Parisilla. Lauantaina starttaa Next Directionin ohella Better Boss pronssidivisioonassa.

Tästä pääset ATG:n sivuille ensi lauantain 75-kohteisiin.

Hannu Torvinen ohjastaa puolestaan Uumajassa perjantaina kuutta ja lauantaina viittä hevosta. Lauantain ajokeista neljä on 75-lähdöissä. Tiistaina Rättvikissä Hannulla on neljä Nina Pettersson-Perklénin valmennettavaa ohjastettavanaan.

Pääset tästä Torvisen ohjastettaviin Ruotsissa tällä viikolla.