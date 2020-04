Päivän ravit: Hannu Torvinen ohjastaa Nina Pettersson-Perklénin neljällä hevosella

Anu Leppänen

Hannu Torvinen tarttuu ohjiin tänään Rättvikin lounasraveissa.

Torvinen ohjastaa tänään Rättvikissä Nina Pettersson-Perklénin tallin Casimir Tofilla, Yeezuzilla, Another Trialilla ja Don't Press Sendillä. Samalta valmentajalta on raveissa lisäksi vielä Daddy Boy ja Pearl On Stage, joita ohjastaa Mika Forss, sekä Jordan, jonka ohjissa nähdään ruotsalainen menestysohjastaja Ulf Ohlsson. Myös Jorma Kontio ja Kaj Widell ajavat Rättvikissä kilpaa.

Rättvikin lounasravit alkavat kello 13.20 ja näkyvät TotoTV:llä.

Illan ykkösravit, T64-ravit, ajetaan Axevallassa. Kotiradan valmentaja Ville Karhulahti, sekä Åbyn valmentaja Veijo Heiskanen ja hänen valmentamaansa Bag's Simonia ohjastava Henna Halme ovat näiden kisojen suomalaisnimiä.

Axevallan ravit alkavat 19.20, ja niistä nähdään asiantuntijalähetys TotoTV:llä. Pääpeli T64 menee kiinni 20.30. Illalla ravataan myös Bergsåkerissa 18.45 alkaen. Pelit Suomesta alkavat lähdöstä kolme T5:stä kello 19.30.

Lisäksi Bendigossa Australiassa on tänään kolme ravilähtöä ja viisi juoksua peitsarihevosille.

Nämä kärrykilpailut starttaavat Suomen aikaa 10.46 ja näkyvät TotoTV:llä.