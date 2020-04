Tanskan ravit käyntiin jo maanantaina

MT Ravinetti uutisoi ensimmäisenä Pohjoismaissa, että Tanskan ravit palaavat "koronatauolta" viikon päästä torstaina 23. päivä. Aikataulu on vielä nopeutunut tästä. Ensimmäisenä ajaakin kilpaa Ålborgin ravirata ensi maanantaina.

Ville Toivonen

Tanskan menestyvimpiin ravivalmentajiin viime vuosilta lukeutuva Jeppe Juel pääsee maanantaina taas ajamaan kilpaa kotiradallaan Ålborgissa.

Ålborgin maanantain 20. huhtikuuta raveihin on ilmoittautuminen keskiviikkona 15. päivä eli huomenna. Tanska on ensimmäisenä Pohjoismaana alkanut lieventää koronarajoituksiaan, mikä on mahdollistanut ravien uudelleen starttaamisen suunnittelun. Maanantaina ja varmasti lähitulevaisuudessa - ehkä pitempäänkin - ajetaan Tanskassa ilman yleisöä ja tarkoin turvallisuusmääräyksin kilpailijoiden keskuudessakin.

