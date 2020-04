Päivän ravit: Iikka Nurmonen ja päivän muut suomalaiset

Tänään Suomen näkökulmasta on taas jänniä asioita ilmassa. Iikka Nurmosen hevoset aloittavat Ruotsin turneensa illan Örebrosta, missä on jackpotkin pääpeli T64:ssä.

Anu Leppänen

Iikka Nurmosen tallin kilpailut hänen uuden Ruotsin filiaalin aikana alkavat tänään Örebrosta kahden hevosen, Golda Parisin ja Amazing Warriorin, voimin.

Jännää on myös Einari Vidgrén Oy:n keltaisten värien vilkkuessa. Vidgrénien ja Tero Lehterän omistama sekä Lehterän kasvattama Radetzky on Bollnäsin lounasravien isoin suosikki. Einari Vidgrén Oy:n Leader Brodde puolestaan kilpailee Örebron T64-kohteessa illalla.

Iikka Nurmosen tallin hevoset juoksevat T64-jackpotkierroksen kahdessa päätöskohteessa. Ensin juoksee Golda Paris ja sitten talli tuore hankinta Amazing Warrior. Kumpikaan ei liene vailla mahdollisuuksia, vaikka lähtöratatuuri ei ole ollut paras mahdollinen. Lauantainahan Nurmosen talli jatkaa Uumajan 75-kierroksella tallin ykköskalustolla Next Directionilla ja Better Bossilla. T64-jackpotissa on 143377 euroa tiistaina jakamatta jäänyttä bonusta eli suuriin voittoihin on saumaa torstai-iltanakin.

Bollnäsin lounasraveissa nähdään myös Janne Korpi kilpailemassa kahdella isänsä Pekan valmennettavalla, Queen Adelella ja Artful Deimosilla. Örebrossa illalla taas mukana menossa ovat myös suomalaiskuskit Jorma Kontio ja Kaj Widell.

Illalla ravataan myös Åbyssä. Göteborgin raveissa on suomalaisväriä paljon: Veijo Heiskanen, Henna Halme, Mikko Aho, Peter Ingves ja Ville Karhulahti

Bollnäsin lounasravit alkavat 13.20 Suomen aikaa. Örebron ravit starttaavat 19.20, ja asiantuntijalähetys TotoTV:llä 19. Pääpeli T64-jackpot menee kiinni 20.30. Åbyn ravit alkavat 19.30, mutta peli Suomeen aloitetaan T5:stä ravien kakkoslähdöstä 19.53. Kaikkia raveja - myös Australiaa aamupäiväll' - voi seurata TotoTV:ltä.