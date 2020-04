Papan hevosmäärä puolittui – kevät toi uuden harrastuksen

Uutiset Jari-Pekka Rättyä

Risto Airaksiselle jäi Wind Of Victoryn siirryttyä omistajanvaihdoksen myötä Erik Skutnabbille vain yksi hevonen treeniin: Anything For You.