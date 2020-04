Norjan sunnuntain raveihin kovasti tulijoita

Antti Savolainen

Nojan lippu liehuu taas raveissa. Kuva on Härmän juhannuksen Nordic King -raveista, missä voiton veivät Norjaan Odd Herakles rattaillaan Tom Erik Solberg.

Norjan terveysviranomainen oli antanut luvan raveille jo aikaisemmin torstaina, ja Tönsbergin kunnan hyväksyntä hankkeelle saatiin torstai-iltana. Ensimmäisten totoravien ilmoittautuminen päättyy perjantaiaamuna 8.30 Norjan aikaa, eli kello on silloin 9.30 Suomessa. Jo hyvissä ajoin kävi selväksi, että tulijoita on yli äyräiden.

Raveissa oli kuusi sarjaa, kolme kummallekin rodulle. Kaikki lähdöt olivat 12 hevosen kisoja, eli tilaa oli 36 lämminveriselle ja 36 kylmäveriselle. Tätä kirjoitettaessa ilmoittautuneita oli 125 eli lähes tuplaten se määrä, joka mahtuu lähtöihin.

Tänään Jarlsbergissä ajetaan koelähtöjä, joihin on ilmoittautunut kovatasoisia nuoria hevosia - mahdollisia ikäluokkahevosia. Jarlsbergissä jatketaan maanantaina ja tiistaina totoravien merkeissä. Molemmille päiville oli myös ilmoittautunut hevosia selvästi yli lähtöihin mahtuvan määrän, kun ilmoittautuminen oli vielä kesken. Listat valmistuvat kolmiin ensimmäisiin raveihin myöhemmin perjantaina. Norjassakin, kuten Ruotsissa, jossa on ravattu koko koronarajoitusten ajan sekä Tanskassa, joka aloittaa maanantaina, mennään ilman yleisöä ravipaikalla. Suomi aloitti ravien järjestämisen kuukausi sitten ilman yleisöä, mutta ravien järjestäminen on ollut kesketyksissä 18. maaliskuusta lähtien.

Tästä pääset trav365.no -sivuston uutiseen ilmoittautumistungoksesta Jarlsbergiin.