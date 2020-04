Päivän ravit: Solvallassa suomalaisvauhtia

Ville Toivonen

Ohjiin, Juha Utala! Lahtelaisvalmentaja aloittaa Ruotsin kiertueensa tänään iltapäivällä Solvallasta Chapitre Unin ja Flexible Journey kärryillä.

Solvallan ravit ovat jo pitkään olleet hyvin suomalaisväritteiset, mutta nykyisenä korona-aikana niihin on varsinainen ryntäys. Ruotsissa kun on ravattu, vaikka muissa maissa kaikki kilpailutoiminta on ollut noin kuukauden seis.

Juha Utala aloittaa Solvallassa kahdella ravurilla, Chapitre Unilla ja Flexible Journeyllä. Hannu-Pekka Korven valmentama Ruotsissa voitokkaasti aloittanut Quickatore jatkaa Solvallassa Mika Forssin ohjastuksessa. Elina Pakkanen on mukana raviratsastuksessa eli montéssa isänsä Tuomas Pakkasen valmentamalla Dreaming Bluesilla, ja tämä luettelo oli vain pintaraapaisu iltapäivän ravien suomalaisista.

Solvallan ravit alkavat kello 13.20 Suomen aikaa. Pääpeli T65 menee kiinni 13.45 lähdöstä kaksi.

Viikonlopun ravien päänäyttämö Ruotsissa on Umåker Uumajassa, missä lauantain 75:ssä mm. Next Direction, Suomen viime kauden Elitloppet-edustaja, starttaa kautensa. Uumajassa loitellaan T64-raveilla jo perjantai-iltana, ja mm. Hannu Torvinen, viime vuoden kotimaisen ajajaliigan kakkonen, ohjastaa tänä iltana Umåkerin radalla kuutta hevosta.

Illan Umåkerin sekä Kalmarin raveista näytetään mm. TotoTalk-asiantuntijalähetys TotoTV:llä kello 19 alkaen. Ravit Uumajassa alkavat kello 19.20 ja pääpeli T64 sulkeutuu 20.30.