Juha Utala pääsee tositoimiin – koko kalustolle startit katsottuna

Terhi Piispa-Helisten

Flexible Journey pääsee vihdoin avaamaan 5-vuotiskautensa. Se tapahtuu Solvallan tämän päivän lounasraveissa.

Niistä Chaptre Un on pelattu aamulla lähtönsä suosikiksi, vaikka takana on yhdeksän kuukauden tauko.

”Sillä oli kaikenlaista, kiveksen kiertymää ja muuta. Ajateltiin, että laitetaan se tauolle ja aloitetaan aikaisin, mutta se ei onnistunutkaan. Aloitetaan sitten nyt.”

”Chaptre Un on laiska treenaaja ja tarvii varmaan startin tai kaksi ennen kuin on parhaimmillaan. Ei sen silti tarvitse ihan pihalla olla, jos juoksu natsaa. Lähtö näyttää aika sopivalta”, Utala arvioi.

”Flexible Journeyllä on suhteessa kovempi lähtö ja paha paikka. Toivotaan, että kärki ajaisi kovaa, mutta täällä ne pahukset tuppaa vaan tulemaan kovaa silti maaliinkin.”

Muille hevosille on löydetty startit ensi viikolta.

”Torstaiksi Örebrohon ilmoitin Morrisin ja Piece Of Rockin ja sunnuntaiksi Solvallaan Piece Of Gloryn ja monté-lähtöön Poetry In Motionin.”

”Paikat ja systeemit muuttui, ja sittenpä näkee, miten se mihinkin hevoseen vaikutti. Ja osaa tarvittaessa reagoida siihen”, Utala suunnittelee.

Solvallan lounasravit starttaavat kello 13.20. Chaptre Un starttaa lähdössä 3 ja Flexible Journey lähdössä 7.