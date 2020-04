Päivän ravit: Next Direction Elitloppetia kohti

Terhi Piispa-Helisten

Lauantain suomalaistähdet: Next Direction ja Iikka Riipinen.

Lauantaina Uumajan 75-raveissa on suurta suomalaismielenkiintoa, kun Next Direction palaa pitkältä tauolta. Ruuna oli mahtava Suomen mestaruudessaan ennen taukoa ja hieno se oli viime kauden Elitloppetissa. Nyt ajetaan tämän kevään ja kesän suurkilpailupaikoista, ja Next Directionin valmentajalla Iikka Nurmosella on Umåkerin kierroksella toinenkin hyvä sauma, Better Boss. Suomalaisväriä kierrokselle antavat myös Uumajan suomalaisvalmentajat Mika Haapakangas ja Aleksi Kytölä useammalla valmennettavallaan, sekä niitä ohjastava Hannu Torvinen.

Umåkerin 75-ravit alkavat 15.30 Suomen aikaa. Pääpeli menee kiinni 17.20 ja Suomen studiolähetys alkaa 16.15 TotoTV:llä. Ravit (em. studiolähetys) tulevat myös televisiosta C More Max -kanavalta sekä antenniverkon kanavalta 26 Maaseudun Tulevaisuuden kustantamana.

Ruotsissa ravataan lauantaina myös Vaggerydissä breddlopp-ravit kokemattomammille ohjastajille 12.10 alkaen sekä T65-ravit Färjestadissa illalla. Jälkimmäiset alkavat 19.30 ja pääpeli 65 menee kiinni 20.15. Kaikkia raveja pystyy seuraamaan TotoTV:ltä