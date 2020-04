Vierasblogi: Kimppaomistaminen 2.0

Antti Savolainen

Kuulun siihen suomalaisten joukkoon, jotka uskovat vallitsevan poikkeustilanteen jättävän jälkeensä myös paljon hyvää. Poikkeustilanne antaa meille aikaa kokeilla ja testata, kylvää uudistumisen siemeniä, joista osa kasvaa sadoksi asti.

Hevostenomistajat ja tallinpitäjät ovat sikäli onnellisessa asemassa, että hevoset pitävät liikkeessä silloinkin, kun Suomi on kiinni. Vallitseva tilanne ei tietenkään ole mistään näkökulmasta toivottu. Lyhytaikaisten vaikutusten lisäksi poikkeustilanteella tulee olemaan pitkäaikaisia hevosalaan suoraan sekä välillisesti kohdistuvia vaikutuksia. Kuitenkin juuri näinä aikoina nautin olohuoneen ikkunasta levittäytyvästä peltoaukeasta, hevosen tuoksusta tallissa ja ulko-oven tuolla puolen aukeavasta luonnon läheisyydestä kenties enemmän kuin koskaan aiemmin.

Ympärillä vallitseva rauha vie päivä päivältä enemmän ajatuksia siihen, mitä sellaista poikkeustila voi meille opettaa, joka kantaa tästä eteenpäin. Mitä sitten, kun elämme jälleen aikaa jälkeen pandemian?

Kuluneella viikolla järjestimme 50 osakkaan ravihevoskimppamme kevätkokouksen verkossa. Sääntömääräiset kokouksemme olemme aiemmin toteuttaneet perinteisen mallin mukaan. Myönnän, että kimpanvetäjän ominaisuudessa jännitin, miten jo keskimäärin korkeat kokemus- ja ikävuodet saavuttanut kimppamme tuosta digiloikasta selviää.

Havahduin kokoukseen valmistautuessani siihen, että kimppamme matka on kestänyt tämän vuoden jälkeen jo pienen ihmisen iän, 10 vuotta. Porukalla olemme uskoneet, jännittäneet, nauttineet onnistumisista ja harmitelleet pettymyksiä, joiden jälkeen jälleen uudelleen kerta toisensa jälkeen uskoneet. Kaikkiaan kymmenen vuotta.

Ravihevosen omistamisen perinteisen mallin, perheenjäsenten ja kaveriporukoiden välisten omistusten lisäksi, hevosenomistaminen on mahdollista eri tavoitteilla rakennettujen yhteisomistusten kautta kymmenien ja satojen osakkaiden sekä jopa tuhannen kimppalaisen kesken.

Hevosenomistaminen tarjoaa uusia tuttavuuksia, jaettuja kokemuksia tai mahdollisuuden pienemmällä panoksella nauttia ravihevosenomistamisen kokemuksista. Jollekin meistä yhteisomistaminen tarjoaa tilaisuuden päästä kiinni arvokkaisiin menestysravureihin. Kiitettävää on se kuinka paljon erilaisia variaatioita ja mallinnuksia ravihevosenomistamisesta on saatu aikaan joko perinteisen omistuksen tai leasingin kautta. Ja mitä raviurheileva Suomi vielä keksiikään.

Ravihevosen omistaminen on parhaimmillaan tai pahimmillaan 10–25 vuoden sitoumus. Edelleen markkinoilla on hevoskimppoja, joiden päättymistä ei ole lainkaan määritelty. Kymmenen vuotta on liian pitkä aika monelle sitoutua uuteen asiaan. Sitoutumisen kynnys kymmenen vuoden mittaiselle matkalle ravihevosenomistajaksi on tulevaisuudessa yhä useammalle suomalaiselle korkeampi, vaikka kiinnostusta ja halua olisikin.

Kuluttajien lompakon nyörit ovat poikkeustilanteen vaikutusten vuoksi entistäkin tiukemmalla. Koska ihmiset ovat erilaisia toiveiltaan, odotuksiltaan ja käyttäytymiseltään, on ravihevosenomistamisen mallejakin oltava useampia, sekä toiminnallisuuksiltaan, tavoitteiltaan että hintatasoltaan. Yhteiskunnan haastava taloustilanne lyö löylyä lisää raviurheilevan Suomen luovuuden kiukaille.

Uusille kokeiluille, erilaisille tavoille tehdä, luoville ideoille ja sovelluksille on tilausta. On tarve luoda markkinoille kattava valikoima eripituisia, erihintaisia ja eri kohderyhmille rakennettuja omistamisen tuotteita. Kuluttajakäyttäytymisen muutosta on korostunut tarve seurata ja hyödyntää juuri nyt.

On totta, että perinteinen hevosenomistaminen tai perinteinen ravihevosten yhteisomistaminen ei katoa, mutta rinnalle tarvitaan erilaisia asiakasodotuksia täyttäviä toteutuksia, jotka yhdessä kasvattajien, valmentajien, kimpanvetäjien ja raviratojen kanssa useita kanavia pitkin tuodaan liki kuluttajia.

Hevosalan osaamiskeskus Hippolis on yhdessä Suomen Hippoksen ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton kanssa tehnyt pitkään arvokasta hevosenomistamista kehittävää työtä. Järjestöjen yhteistyönä on mm. koulutettu satoja kimpanvetäjiä. Tätä työtä on tarpeen jatkaa entistäkin suuremmilla panoksilla. Oletankin, että hevosenomistaminen on alleviivattuna keskusjärjestömme tulevaisuustyön lopputulemassa.

Olisi todella helppoa jäädä odottamaan järjestöjen valmista kattausta ja valmiita ratkaisuja, jäädä odottamaan siis sitä, että joku muu tulee, tekee ja ratkaisee. Käytännön uudistukset ja teot syntyvät siellä, missä hevoset hoidetaan ja valmennetaan, yrittäjien, valmentajien, kasvattajien ja kimpanvetäjien toimesta asiakasrajapinnassa.

Kaikkien kokeilujen ja uudistusten ei tarvitse olla valtavia ponnisteluja ja mittavia vaikuttavuudeltaan. Pieniä askeleita ja tekoja hevosenomistamisen päivittämiseen voi jokainen yhteisö kokeilla ja testata milloin vain, pyrkimyksenä tehdä asioita entistä paremmin. Ja mitäs sitten, jos kokeilu ei onnistukaan. Ilman epäonnistumisia ja rohkeutta epäonnistua ei synny onnistumisia.

Verkkokokouksemme aikana yksi kimppalaisistamme heitti ajatuksen siitä, emmekö voisi sääntömääräisten kokousten välillä istahtaa laitteidemme ääreen verkon yli kuulemaan valmentajan tilanneanalyysiä hevosestamme ja vaihtamaan samalla kimppalaisten keskinäisiä kuulumisia. Ja miksipä emme, olkoon tuo meidän oma pieni uudistumisen askeleemme.

Jo nyt valmentajilla ja kimpoilla on käytössä hyviä toimintatapoja kimppaomistajien palvelemisesta, kuten ääniviestit, face- tai wa-ryhmät tai vaikkapa videoiden tuomat mahdollisuudet. Toivottavasti mahdollisimman moni raviurheileva nuori antaa oman sosiaalisen median ja digiosaamisensa näkyä raviurheilun ja hevosenomistamisen uudistamisessa. Meidän vanhempien kuuluu antaa nuorille tilaa toimia, ideoida ja kokeilla. Me voimme oppia siinä samalla.

Hevosen kohtaamista ei mikään voita tulevaisuudessakaan, mutta hevosenomistamisen palvelutuotannossa voimme hyödyntää nykytekniikkaa ja verkkovälineitä nykyistä paljon enemmän. Tätä kautta rikastutamme hevosenomistamisen kokemuksellisuutta ja tuomme hevosen ja valmentajan lähelle osaomistajaa, silloinkin kun se syystä tai toisesta ei ole muutoin mahdollista.

Poikkeusaikana voimme joko lannistua pitkän ja odottavan ajan alle tai kääntää tilanteen soveltuvin osin hyödyksemme ja tehdä tulevaa. Poikkeusajan varjolla voimme kokeilla, testata, havainnoida, ideoida ja kehittää. Ja poimia paras sato ja opit mukaan uuteen aikaan.

Maailma ja kuluttajien käyttäytyminen muuttuu, halusimme tai emme. Muututaanko mukana? Kokeillaan edes ja päivitetään hevosenomistaminen.

Kirjoittaja Suvi Louhelainen on raviharrastaja ja hevoskasvattaja. Hän työskentelee Hevosopisto Oy:ssa myynnin, markkinoinnin ja viestinnän parissa.