Uutisviikko minuutissa: Torvinen ja Nurmonen avasivat Ruotsin voittotilinsä

Anu Leppänen

Mika Haapakankaan luotto Hannu Torviseen palkittiin tuplavoitolla Uumajassa.

Ravinetti niputtaa maanantaisin menneen viikon tapahtumat koosteeksi. Tässä viime viikon tärkeimpiä uutisaiheita meiltä ja muualta:

Maanantai 13.4.

Kesken Halmstadin GS75-ravien saatiin uutispaukku: Lewis Ale siirtyy Peter Untersteinerin valmennukseen.

Lewis Ale vaihtaa valmentajaa – ura jatkuu Ruotsissa

Itse raveissa suursuosikki Disco Volante voitti avoimen ryhmän, mutta vain vaivoin. Kotiradan suomalaistoivo Martin de Bos oli täysin poissa tolaltaan ja keskeytti.

Olosuhteet riepottelivat suomalaisvalmentajien tähtiä – Makethemark jatkaa suunnitellusti

Hagmyrenissä Pekka Lillbackan 3-vuotias Norjan kylmäverinen Wolt (Moe Odin) avasi uransa kakkossijalla ja tuloksella 32,5.

Tiistai 14.4.

Ruotsista tuli hyviä uutisia.

Elitloppet ajetaan sittenkin toukokuun lopussa!

Multijackpot avasi pelihanat Suomesta – kaikkien aikojen ennätysvaihto!

Axevallan 1. Stochampionat-testissä Katja Melkon Love No Pain paikkasi lähtölaukkansa vahvasti ja kiri toiseksi. Daniel Redénin tallin Alaska Kronos vei voiton.

Bergsåkerissa Katja Melkon Frozen Queen palasi vakuuttavasti voittokantaan kuolemanpaikalta. Ohjastuksesta vastasi aloittelevien nuorten kuskien lähdössä Marcus Lilius. E3-bonuksessa Pekka Korven Ava di Emelin (Classic Photo) oli Ulf Ohlssonin ajamana kolmas. Melkon Honey Journey jäi pois kolhittuaan jalkaansa.

Rättvikin lounasraveissa Mika Forss voitti Nina Pettersson-Perklénin Pearl On Stagella ja oli oman tallin In Royalty Bokolla toinen. Hannu Torvinen ajoi Pettersson-Perklénin Another Trialin toiseksi, Casimir Tofin kolmanneksi ja Dont Press Sendin neljänneksi. Ulf Ohlsson ajoi kaksi voittoa Petri Salmelalle.

Keskiviikko 15.4.

Jännevamma koitui kohtaloksi – 4-vuotislupaus White Cross Esme jouduttiin lopettamaan

Rovaniemen soppa sakenee – nyt lähtee toimitusjohtaja!

Solvallassa Katja Melkolta voittivat Cyrius d’Arine ja Extelle Nordique ja Pia Huusarilta Rhappsody Point. Reijo Liljendahlin valmentama Hannu ja Mikko Laakkosen 3-vuotias Manny Muscle (Muscle Hill) avasi uransa vakuuttavalla keulavoitolla ja kovalla tasoitusajalla 15,7.

T86-kierros päättyi Peter Ingvesin taituroimaan jättiyllätykseen Xlnt Chili Tripelillä. Sen kesti vain yksi, ruotsalaisen pelipisteen 10 osuuteen jaettu porukkasysteemi, jolla voitti alavoittoineen yli 900 000 euroa.

Suomalaislähtöisen Marko Kreivin osaomistama 3-vuotiaiden Euroopan mestari Ecurie D avasi 4-vuotiskautensa vakuuttavalla voitolla.

Torstai 16.4.

Pelisääntöjä rikottiin Maltalla – ATG maksaa lisävoittoja 95 000 pelaajalle

Örebron lounasraveissa Iikka Nurmonen ajoi Amazing Warriorin kuolemanpaikalta murskavoittoon. Golda Paris täydensi nelossijallaan Ruotsin turneen loistoavauksen.

Bollnäsin lounasraveissa jatkoivat voittokulkuaan Einari Vidgren Oy:n ja Tero Lehterän omistama Radetzky sekä Marjut Eeron Patrimoine rattaillaan John Östman – Patrimoine vieläpä isoa yllättäjänä kuolemanpaikalta!

Perjantai 17.4.

Gocciadorolle isot sakot myrkkyä sisältäneestä valmisteesta

Ojanperältä vihreää, Korjukselta vaaleanvihreää ja Raiviolta punaista Elitkampenille

Hippoksen hallitus valtuutti kilpailutoimiston jatkamaan viranomaisille tehtävän esityksen laadintaa kilpailutoiminnan jatkamiseksi.

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 17.4.2020

Solvallan lounasravien suomalaisvoittajat olivat Katja Melkon Galileo Am ja Elina Pakkasen ratsastama Dreaming Blues. Juha Utala aloitti Ruotsin turneensa Chaptre Unin hopealla ja Flexible Journeyn pronssilla. Pekka Korven Follow My Leadin ravi katosi loppusuoralla sen verran, että keulavoitto vaihtui maalilinjalla kakkossijaksi. Mika Forssin Surprise Rose oli kuolemanpaikalta mainio kakkonen ja Hannu Korven E.V. Mici kolmas.

Ruotsalaiset menestyskuskit Rikard N Skoglund ja Magnus A Djuse joutuivat lounasravien jälkeen autokolariin ja joutuivat jättämään illan Uumajan ravit väliin, mutta selvisivät muuten säikähdyksellä.

Uumajassa Hannu Torvinen ajoi komeisiin voittoihin Mika Haapakankaan 3-vuotiaan Mandela Zonin ja 4-vuotiaan Gogobet Sisun. Naisohjastajien lähdössä Heidi Hiltunen suitsi yllätyskakkoseksi Nina Hansenin Zacus Turbon.

Lauantai 18.4.

Uumajan 75-kierroksen päällikkö oli Iikka Nurmonen, joka voitti ensin X. ulkoa Better Bossilla ja sitten kuolemanpaikalta Next Directionilla. ”Tervetuloa Elitloppetiin”, toivotti arvostettu ruotsalaisasiantuntija Micke Nybrink. Ennen sitä voitto toi paikan lauantain Paralympiaravien finaaliin, jonka voittaja palkitaan miljoonalla kruunulla.

Nurmosen ja Next Directionin huima show

Viime syksyn derbyvoittaja Attraversiamo ja kylmäveritähti Lome Brage avasivat kautensa voitoilla. Lome Bragen takana Månprinsen A.M. oli kuolemanpaikalta mainio toinen ja Katja Melkon Vixus oli takaa hyvä viides ajalla 21,3.

Mika Forss ajoi hopeadivisioonassa Kari Lähdekorven osaomistaman Te Quiero Grifin kolmanneksi. Mika Haapakankaan Mr Golden Quick ja Redhot Tap Dancer olivat omissa75-lähdöissään hyviä neljänsiä. Oheislähdöistä tuli Suomeen kakkossijat Rainer Björkrothin laukkansa vahvasti paikanneelle Cankus Xportille sekä montéssa Katja Melkon Sebastian Journeylle.

Sunnuntai 19.4.

Norja aloitti ravinsa, Tanska aloittaa ne tänään maanantaina ja Italia 4. toukokuuta.

Uusia koronauutisia maailmalta – Italiakin avaa ravinsa

Ravinetin uusi varsakuvagalleria avautui. Jutusta löytyy linkki kuvien lähettämisohjeisiin.

Täältä ne tulevat: kevään varhaiset varsat kirmaavat jo!