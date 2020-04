Hannu Korpi vaihtoi kuskia Åbyn 75-raveihin

Hannu Torvinen on asustellut viime viikot Ruotsissa Sisun valmennuskeskuksessa Arlandan lentoaseman lähellä. Hannu Korven auttelu on tuottanut mielenkiintoisia ohjastettavia Suomen kärkikuskeihin lukeutuvalle nuorukaiselle tälle viikolle.

Anu Leppänen

Hannu Korpi ajaa mielellään kilpaa, mutta hän luovuttaa loppuviikosta ohjat Hannu Torviselle, vaikka lauantaina vuorossa on mm. 75-hopeadivisioonassa starttaava huippuvireinen Grainfield Aiden.

Viikon kruununa on lauantain hopeadivisioona Grainfield Aidenilla Åbyssä. Kaikkiaan Torvinen ohjastaa neljää Hannu Korven valmennettavaa torstana ja lauantaina. Onko kyse laajemmasta yhteistyöstä?

"No, Hannu on ollut tässä Sisulla viime ajat, ja autellut hiittaamaan hevosia", Korpi kertoo.

"Nythän hän on pohjoisen kiertueella, mutta muuten hänestä on ollut apua, ja ajattelin, että pitää ilmoitella hänelle ajettavia kiitokseksi. Sitä vartenhan hän tänne on tullut."

Onko viikon starttihevosissa menestyssaumoja?

"Tokihan Grainfield Aiden esimerkiksi oli todella hyvä viimeksi, ehkä paras tähän saakka. Robert Bergh ei vain tykännyt, kun meidät laskettiin keulaan, ja ajo meni liian kovaksi. Paikka on taas huono, mutta Aiden on näyttänyt, että sillä voi esimerkiksi ajaa johtavan rinnalle. Hevonen tuntuu edelleen tosi hyvältä, ja olen optimistinen."

"Muutkin Hannun ajokit ovat ihan mahdollisia menestyjiä ilman, että tunnen vastustajia. Moonlight Black (Åby) voisi mennä 14 tuon matkan ja on hyvällä paikalla (1). Laitetaan jenkit perään sille. Gävlessä torstaina Langen's Hound Dog voi pärjätä myös, jos juoksurata toimii. Kyllä sen 18 pitäisi mennä. Guilty Pleasure meni varmaan laukan jälkeen 13 läpi ja voisi jo onnistua pikkuhiljaa. Muista viikon kilpahevosista odotan ehkä eniten Leewaylta, Aidenin veljeltä, Solvallassa. E.V.Mici (Gävle) on vähän erikoinen ajettava ja sillä on kasipaikka, mutta kyllä sekin on vireessä.

Anu Leppänen

Hannu Torvinen on Hannu Korven tallin loppuviikon hevosten ykköskuski.