Enemmistö gallupissa: Kuninkuusravit siirrettävä vuodella

Anu Leppänen

Kuninkuusravien kunniatauluun uhkaa tulla vuoden 2020 kohdalle aukko. Vuonna 2017 Vermossa seppelöitiin kuvan Saaga S ja Köppinen.

54 prosenttia vastasi, että vasta vuoden päästä kesällä 2021. 28 prosenttia yli 1700 vastaajasta oli alkuperäisen ajankohdan 31.7.-2.8.2020 kannalla ja 18 prosenttia myöhäisemmän ajankohdan vuonna 2020 kannalla.

Paralympiaravien finaali Åbyssä ravataan joka tapauksessa jo ensi viikolla, ja mukana on kaksi huippukuntoista hevosta: Elian Web radalla 4 ja Next Direction radalla 6. Uudessa gallupissa kysytään, kumpi niistä on kovempi.

Gallup löytyy tämän sivuston etusivulta – tietokoneilla oikeasta reunasta ja mobiililaitteilla näyttöä alaspäin selaamalla.