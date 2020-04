Kari Lähdekorpi palaa ruutuun – ”Toivottavasti valtiovalta tietää mitä tekee”

Anu Leppänen

Hiihtokausi on nyt taputeltu, ja pipo joutaa kaappiin. Kari Lähdekorpi palaa värittämään TotoTV:n studiolähetyksiä.

Monen ravikatsojan pitkä odotus päättyy tänään keskiviikkona, kun Kari Lähdekorpi palaa TotoTV:n asiantuntijaksi. Samoin tuntee Lähdekorpi.

”Onhan se todella mukavaa – vielä kun nyt tulee vain Ruotsin raveja, mitä eniten seuraan ja mistä on paljon taustatietoa.”

Pelkkää riemusaattoa paluu asiantuntijaksi ei silti ole.

”Nyt kun katsotaan kaikki lähdöt, ei vain 86-lähtöjä, valmistautumisessa on hirveä työ. Olen käynyt viimeisen vuorokauden lähtöjä läpi, mutta olen vasta puolivälissä”, Lähdekorpi kertoo keskiviikkona 11:n pintaan.

”Kulta-, hopea- ja pronssidivisioonat on huomattavasti helpompia, kun niissä melkein kaikki hevoset on tuttuja. Mutta eihän tavallisia lähtöjä katso samalla lailla, jos ei pelaa. Sitten kun eteen tulee tammalähtö Bergsåkeristä ja tunnet siitä etukäteen 2-3 hevosta, niin perehtymisessä on valtava työ.”

”Ihan vaan ihmisille tiedoksi: älkää hirveästi aliarvioiko niitä, jotka siellä studiossa istuu”, Lähdekorpi vetoaa.

Kahden viikon Vietnamin reissua lukuun ottamatta Lähdekorpi on viettänyt viimeiset 4,5 kuukautta mökillään Lapissa.

”Siitä viimeisiin 5-6 viikkoon en nähnyt ketään vierasta saati puhunut kenenkään vieraan kanssa kuin puhelimessa. Seinät rupesi kaatumaan päälle.”

”Nyt kun palasi takaisin ja on shortsikelit, niin alkaisiko elämä pikkuisen uudestaan? Lapissa kehittyi tunne, että jollain lailla pitää myös elää. Toivottavasti valtiovalta tietää mitä tekee kun tekee päätöksiä jatkosta.”

Solvallan Toto86-lähetys starttaa tänään keskiviikkona TotoTV:ssä kello 19. Studiojoukkueeseen kuuluvat Jere Törmänen, Kari Lähdekorpi ja Tappi Hoikka. Kari Lähdekorpi on asiantuntijana myös lauantain Abyn T75-lähetyksessä.

Päivän ravit: T86 ja Chief Orlandon näytönpaikka