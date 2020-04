Päivän ravit: Åbyn huippuhevosten kavalkadi alkaa jo perjantai-illalta

Åbyn Paralympiaravi-viikonloppu pitää sisällään todellisia huippu-urheilijoita, ja meno alkaa jo perjantai-illan Kungapokalenin sekä Drottningpokalenin karsinnoista. Mikä ilahduttavinta, viikonlopun huippuvaljakoiden joukossa on paljon suomalaisia.

Anu Leppänen

Stefan "Tarzan" Melander on marssittanut Ruotsin radoille viime vuosina liudan huippuhevosia. Perjantaina Åbyssä tallista debytoi viime vuoden Amerikan kovimpiin kolmevuotiaisiin lukeutunut ja Hambletonianin karsinnan voittanut Green Manalishi.

Suomalaisittain ja muutenkin kisat huipentuvat lauantaina Paralympiaravien finaaliin miljoonan kruunun ykköspalkinnolla. Siinä viime aikoina loistaneet suomalaisravurit Elian Web ja Next Direction ovat tiukasti mukana taistossa voitosta.

Perjantainakin kisataan isoista asioista, kun T64:n jackpotkierroksen kohteet koostuvat kolmesta Kungapokalenin ja kolmesta Drottningpokalenin karsinnasta. Tammojen kartsintoja on kaikkiaan neljä, joista kolme parasta kustakin menee miljoonan kruunun ykköspalkinnon finaaliin sunnuntaina kolmas toukokuuta. Oriiden karsintoja on kolme, joten neljä parasta pääsee finaaliin - palkinto on sama.

Joukossa on mahtavia hevosia, mm. viime kauden Ruotsin Kriteriumin ykkönen Power. Ehkä eniten uteliaisuutta herättää Green Manalishi, joka debytoi Euroopassa. Se siirtyi Marcus Melanderilta New Jerseystä sedälleen Stefan Melanderille ja huhutaan, että Elitloppetkin saattaisi olla ohjelmassa. Ori meni viime vuonna kolmevuotiaana USA:ssa voittoajan 08,9 ja kuului Amerikan kovimpiin ikäluokassaan 11 voitollaan ja yli 10 miljoonan kruunun ansioillaan.

Suomalaisväriä Åbyn perjantai-iltaan tuovat mm. Einari Vidgrén Oy:n omistama viime startissaan 10,4 mennyt Grande Diva Sisu Drottningpokalenin ja Onkel Invest Oy:n Piteraq Ville Karhulahden tallista Kungapokalenin karsinnassa. Lisäksi raveissa on Veijo Heiskasen ohjastama suomalaistamma American Dream ja myös Reijo Liljendahl valmentaa sekä Jorma Kontio ja Peter Ingves ohjastavat illan hevosia.

Åbyn T64:ssä on jackpot, yli 200000 euroa ekstrarahaa. Ravit alkavat Suomen ajassa kello 19.20. Pääpeli menee kiinni 20.30. TotoTV:llä alkaa asiantuntijalähetys kello 19.

Muita perjantain tapauksia ovat Östersundin T65-ravit, joissa ohjastavat suomalaisista Tamara Skutnabb ja John Östman, sekä illan kakkosravit Bollnäsissa. Siellä kilpaa ajavat mm. Kaj Widell ja Rauno Pöllänen.

Östersundin lounasravit alkavat kello 13.20. Pääpeli T65 menee kiinni 13.45. Bollnäsissa aloitellaan kello 19.20 ja lisäksi TotoTV tarjoaa Tanskan pääradan Charlottenlundin ajot alkuillasta sekä aamupäivällä Australian kärryurheilua.