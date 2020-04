Päivän ravit: Elian Web ja Next Direction jyräävät

Päivän huipputapaus on eittämättä Åbyn 75-ravien suurkilpailu Paralympiatravetin, entisen Olympiatravetin, finaali, jossa voittaja kuittaa tänä vuonna miljoona kruunua. Suomalaistoivot Elian Web ja Next Direction maustavat tämän lauantain kisan.

Terhi Piispa-Helisten

Iikka Nurmosen ajokki Next Direction nousi kansainväliselle tasolle viime vuonna Elitlopetin finalistina (kuva) ja jatkaa laakerien niittoa lauantain Åbyssä.

Huippu-urheilun lisäksi Åbyssä houkuttaa iso jackpot 75-pelissä. Täysosumalla voisi voittaa jopa kuusi miljoonaa euroa, kun bonusrahaa jäi jaettavaksi täysosumille viime lauantailta peräti liki 2,6 miljoonaa bonusta.

Urheilullinen mielenkiinto ei voisi paremmaksi muuttua: Next Direction, Elian Web, Ruotsin Milliondollarhyme, norjalaisranskalainen Noble Superb vai joku muu? Ja muissa kohteissa on mausteena vaikka mitä, muun muassa Alessandro Gocciadoro aloittaa viime vuosilta tutun todella menestyksekkään turneensa Pohjolassa, jos aiemmat merkit pitävät paikkansa, juuri Åbystä. Elian Webin valmentajalla Katja Melkolla on toinenkin hyvä 75-sauma Cyrius d'Arianessa ja Iikka Nurmosella Amazing Warriorissa. Petri Puron tallista starttaa vielä 10,2 viime startissaan mennyt Sharp Dream, jonka rattailla nähdään Peter Ingves. Jorma Kontiohan ohjastaa Melkon hevosia ja lisäksi Laura Myllymaan suojatti Zaira del Ronco starttaa avoimessa tammalähdössä.

Åbyn ravit alkavat 15.45. TotoTV:n, Maaseudun Tulevaisuuden antenniverkon kanavan 26 ja C More Maxin lähetys alkaa kello 16.15 ja jackpotpeli 75 menee kiinni 17.20.

Ravien maailmassa tapahtuu muutakin: Visbyssä aloitetaan ravit 12.10 Suomen aikaa, Rommessa illan T65-ravit 19.30 ja Sörlandetin radalla Kristiansandissa Norjassa starttaavat kuuden lähdön ajot starttaavat 20.30.

Kaikki mainitut ravit näkyvät Veikkauksen TotoTV:llä.