Suomen toivot Elian Web ja Next Direction lippu korkealla kohti huippukisaa

Terhi Piispa-Helisten

Jorma Kontion ohjastama Elian Web - keulaan ja miljoona kruunua Paralympiatravetin finaalissa?

Vaikka yleisöä ei pääsekään paikalle, Ruotsissa - tänä viikonloppuna Åbyssä - järjestetään upeita raveja. Lauantain Paralympiatravetin finaalissa tähtinä tuikkivat muiden muassa kaksi kovaa suomalaisravuria Elian Web ja Next Direction. Niiden valmentajat Katja Melkko ja Iikka Nurmonen kertovat, millä mielin miljoonan kruunun ykköspalkinnon kisaan lähdetään. Nurmonen myös ohjastaa tuoretta valmennettavaansa, ja onhan kummallakin toinenkin hyvä 75-sauma Åbyssä: Melkolla Cyrius d'Ariane pitkällä matkalla ja Nurmosella Amazing Warrior toiseksi alimmassa 75-divisioonassa klass I:ssä.

"Elian Web tuntuu pirteältä, ihan parhaalta", Katja Melkko arvioi.

"Huippukuntoisella hevosella on kiva lähteä kisoihin. Se osaa avata kovaa ja viihtyy keulassa, joten varmasti Jorma Kontio rattailla satsaa alkuunkin. Riisumme varmaan taas etukengät ja uskon hyvään suoritukseen. Vastustajatkin ovat kovia, ja on kunnia pelkästään olla mukana, mutta kyllä Elian voi keulasta tai sen läheltä taistella ihan kärjessä näitäkin vastaan. Kovia sillä oli vastassa viimeksikin."

Iikka Nurmosen talli on aloittanut Ruotsin toimintansa mahtavasti, eikä lauantainakaan olla aseettomia.

"Next Direction oli kyllä hurjan hyvä kauden avauksessa, 06:tta lopetti viimeiset sadat metrit johtavan rinnalta", ihailee Iikka Nurmonen.

"Se varmasti parantaa starttien myötä, joten mitä se oikein tällä kaudella meneekään? Starttiväli on lyhyehkö, mutta todennäköisesti paljon treenattu hevonen ei siitä välitä. Varustemuutoksia on ruunan suhteen taskussa vielä lisäksi paljon, mutta en osaa vielä luvata, tuleeko niitä lauantaille. Samoin en lukitse taktiikkaa. Voi ollakin parempi, ettei lataa alkuun, jos kaikki muut tekevät niin. Odotan Elitloppetia erityisesti vesi kielellä, jos sinne päästään, mutta ei me tässäkään ulkona olla. Melkein isompi sauma tällä kerralla silti on Amazing, lähtöpaikan takia. Kevennän sen kengitystä ja ehkä pannaan jenkit perään. Ruuna parantaa tuosta viime startista vielä, se avaa tosi lujaa, ja kovia saavat muut olla jos meinaavat ohi tulla. Toki tässäkin on hirmuhevoset, kuten Ruotsin 75:ssä tuppaa olemaan."

Cyrius d'Ariane oli mahtava 13,8-tuloksella 3180 metrillä viimeksi, ja se jatkaa pitkän matkan lähdöissä Åbyssäkin. Tässä Katja Melkon arviot toisesta valmennettavastaan lauantaina.

"Ruuna oli kyllä hieno viimeksi lämmityksestä alkaen. Se jaksaa mennä, eikä kannata unohtaa meitä tässäkään, mutta onhan nyt tosikovia hevosia vastassa. Vaikea arvioida, voisiko niitä koittaa pötkiä karkuun. Cyrius on joka tapauksessa mainiolla mallllla ja mielimatkalla, ja on jännä katsoa tämäkin juoksu sekä odottaa jatkoa."