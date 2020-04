Päivän ravit: Melkko ja Kontio jatkavat Solvallassa voittamista

Anu Leppänen

Katja Melkko (tässä arkistokuvassa) oli eilen Åbyssä Elian Webin suurvoiton myötä tunteellisessa paikassa, mutta työt ja kilpaileminenkin jatkuu. Tänään mennään Solvallassa, missä on neljä hyvää voitosaumaa. Jorma Kontio jatkaa Melkon valmennettavien rattailla.

Sunnuntain ykkösravit Solvallassa ovat GrandSlam75-ravit. Melkon valmentamat hevoset ovat täälläkin keskiössä. Tallin Galileo Journey, joka on suomalaisen Journey Stablen kasvattikin, on GS75:n käytetyin pankki, ja tallin päivän kolme muuta hevosta ovat nekin menestyssaumassa.

Suomalaismeno on muutenkin reipasta Solvallassa. Mika Forss ohjastaa raveissa kuutta hevosta, joista Timo Hulkkosen Surprise Rose on miehen oma valmennettava. Nina Pettersson-Perklénin tallista starttaa iltapäivällä neljä ja Hannu Torvinen ohjastaa myös kuutta. Petri Salmelan talli on Solvallan vakioelementtejä ja ohjissa nähdään mm. Timo Nurmoksen tallilla varsavalmengtajana toimiva Kai Jussila. Juha Utala kilpailee "Vallassa" kahdella omalla kasvatillaan ja Hannu Korpikin on mukana menossa taas. Reko ohjastaa lisäksi työnantajansa Pasi Aikion valmentamaa Uretia. Kilpailevatpa Solvallassa lisäksi vielä Kaj Widellkin, sekä Jarno Koskela.

Solvallan ravit alkavat 14.45 Suomen aikaa. Miljoonan euron takuupotin pääpeli GS75 menee kiinni neljältä. TotoTV:n asiantuntijalähetys starttaa kello 15.

Muita hevosurheilutapahtumia Veikkauksen TotoTV:n jakelussa ovat illalla Norjan Jarlsbergin ja iltapäivällä Tanskan Århusin ravit. Illalla TotoTV:ltä tulee lisäksi Floridasta Gulfstream Parkin laukkoja.