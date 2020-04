Kalliiksi käynyt marmorikuula kismittää enää vähän – "Vaikka ollaan räntäsateessa Teivossa, niin aina on kaikilla suut hymyssä ja juttu lentää"

Ville Mikkola on noin puolessa vuosikymmenessä hurahtanut hevosiin. Imua raviurheiluun ja kasvatukseen pitävät yllä yhtä lailla hevosten tuomat ystävyyssuhteet.

Kari Salonen

Yankee Hallasta on Yhdysvalloissa kaksi varsaa ja kolmas syntyy äitienpäivän korvilla kotimaahan. Saku Mikkola ja Ville Mikkola, jotka eivät ole nimestä huolimatta sukua, ovat kaksi sen viidestä omistajasta.

Ville Mikkola kiinnostui raveista teini-iässä kotona Kurikassa, kun hän alkoi laatia omiensa sanojensa mukaan "irtokarkkien myynnin ohessa" kioskiyrittäjän kanssa porukkapelejä.

Opinnot ja työ toivat pidemmän tauon pelaamiseen. Tamperelaistunut Mikkola innostui noin kymmenen vuotta sitten uudelleen ja tällä kertaa itse hevosista.

Silloinen tyttöystävä Satu Lyytinen kävi aktiivisesti harrastajavalmentaja Heikki Lehtiniemen talliilla Lempäälässä. Sieltä Villekin löysi itsensä yhä useammin.

"Heikin tarinoita kuunnellessa ja kisareissuissa alkoi kipinä taas syttyä. Syksyllä 2014 olimme Sadun kanssa päättäväisesti matkalla Ypäjän huutokauppaan. Kummallista kyllä ostimme ihan eri hevosen kuin piti, mutta olimme silti innoissamme ruunasta", mies kertaa.

Stonecapes Payman eli Pasi oli Saku Mikkolan ja Markku Punkarin kasvatti.

Koukussa oltiin. Seuraavat ostot tapahtuivat jo samana syksynä – eikä enää kotimaassa, vaan rapakon takana.

”Saku on syypää tähänkin hommaan. Kun ostettiin Ypäjältä se varsa, hän kertoi, että Jenkeissä on kunnon huutokaupat”, Ville Mikkola virnuilee viitaten sukunimikaimaansa.

Lexingtonin huutokauppa osui sattumoisin peräjälkeen yhteen häiden kanssa, joihin Mikkola ja Lyytinen olivat saanet kutsun Kaliforniaan. Huutokaupassa Mikkola tutustui Antti Peltolaan ja pyysi päästä hänen, Kimmo Kempin ja Jari Haanniemen ostamaan Muscle Hilliläiseen tammaan Southwind Adeleen.

"Seuraavana kesänä seurasin ensi kertaa paikan päällä, kun osaomistamani hevonen juoksee raviradalla. Eikä kyseessä ollut koelähtö tai mikä tahansa startti, vaan Hambletonian-päivänä juostava 2-vuotiaiden tammojen Jim Doherty Memorialin finaali. Voittajalle oli tarjolla 195 000 taalaa", Villeä nyt naurattaa.

Vaikka startti päättyi laukkaan maalisuoran alussa, kokemus jäi mieleen. "Myönnettävä on, että sen jälkeen ovat tulleet sykkeet ja kisattavat palkintosummat hieman alaspäin", kuuluu jatko enemmän lakonisesti.

Adelen ura jäi radalla lyhyeksi, mutta sen siitosura on alkanut lupaavasti. Sen ensimmäinen varsa She Rocks Kemp myytiin Lexingtonissa 2018 ja kaksivuotiskaudellaan keräsi jo 135 000 dollaria.

Saku Mikkolan ja Markku Punkarin kanssa kehittyi myös ystävyys. Niinpä seuraavana syksynä Tampereen mies meni näiden innostamana myös huutokaupoista vielä suurempaan, Harrisburgiin, josta hän osti ensimmäisen oman siitostamman.

Yhteinen siitostamma Yankee Halla tuotiin kotimaahan loppuvuodesta.

Keskeisenä ajurina harrastukseensa Ville Mikkola pitääkin luotettavia ja merkityksellisiä ihmissuhteita. Niiden vuoksi raviurheilu ja hevoskasvatus ovat saaneet paikan hänen sydämessään.

"Ollaan sitten Peltolan Antin tiluksilla helteisenä viikonloppuna tai räntäsateessa Teivossa, niin aina on kaikilla suut hymyssä ja juttu lentää. Raviurheilussa ihmiset ovat valtavan ystävällisiä, vaikka he olisivat kuinka kuuluisia tahansa."

Seuraavanakin syksynä Mikkola oli taas rapakon takana huutokaupassa. ”Marabou oli samasta emästä kuin Victory Bonsai, joka oli yksi lempihevosistani Suomessa. Kun hinta jäi siedettäväksi, niin huusin sen itselleni.”

Ajatus oli yrittää sitä siitoksessa, mutta kun kevääseen oli aikaa, Mikkola kääntyi Jenny Melanderin puoleen. Olisihan mukava ”kaunistella” 6-vuotiaaksi kääntyvän tamman rahatilasto (15 voittoa /noin 93 000 dollaria) kuusinumeroiseksi, mikä olisi varsoja myydessä houkuttavampi.

Se onnistui. Marabou voitti kuuteen starttiin neljä. Mikkola arveli, että antaakin tamman vielä jatkaa. Sitten iski lajin raadollisuus: tamma loukkasi itsensä tarhassa eikä se löytänyt kuntouduttuaankaan enää virettä radalla.

Yritykset saada se kantavaksi eivät liioin onnistuneet. Asia jäi askarruttamaan, sillä aiempien omistajienkaan aikana yritykset saada tamma kantavaksi eivät olleet onnistuneet.

”Syy oli aika yllättävä. Maraboun kohdussa oli marmorikuula, jota aikaisemmat eläinlääkärit eivät olleet huomanneet.”

Yhdysvalloissa sitä käytetään joskus tammojen kiiman hillitsemiseen. Kalliiksi tullut kuula on Mikkolalla tallessa.

”Nähtäväksi jää, miten sen jälkeläiset menestyvät. Ensimmäinen varsa on nyt kaksivuotias, ja ensi kesänä se nähdään toivottavasti radoilla.”

Molempien isä on Riina Rekilän EL Titan ja tamma jatkaa kolmatta vuotta Blue Chipin siittolassa New Yorkissa.

Jos on oma hevosharrastus edennyt vauhdikkaasti, niin lisäksi Ville Mikkola on onnistunut tartuttamaan hevoskärpäsen jo useampaan tuttavaan.

”Olen vienyt kavereita raveihin. Jokainen toki suhtautuu yksilöllisesti, ja toiset ovat innostuneet enemmän. Osasta on tullut minulle myös kimppakavereita, ja he seuraavat hyvinkin kiinnostuneina hevosten asioita”, hän kertoo.

Osaomistuksia on kotimaassakin kertynyt tuttavaksi tulleiden hevosammattilaisten kautta.

”Mielenkiintoisia on koko ajan tarjolla. Rahaa vaan on rajoitetusti tarjolla”, Mikkola nauraa kysymykseen, vieläkö on tullut tehtyä ostoksia.

Nykyisin Mikkola toimiikin yhden hevosen kimpanvetäjänä. Lisäksi hän hoitaa tiedotusta tutuilleen niistä hevosista, joita he omistavat yhdessä.

”Yritän aina sanoa tutuille ja kimppalaisille, ettei pidä odottaa liian optimisesti menestystä. Nämä ovat aina sellaisia lottokuponkeja.”

Uusia hevosenomistajia ajatellen on myös tärkeää, että alussa kimppaan pääsee mukaan kohtuukuiluin. ”Kun ne rahat sitten kuitenkin yleensä vain menevät.”

Yhdysvalloissa Ville Mikkola myi toisen tamman pois toissa syksynä. Kun koronakriisi toi palkkatöistä lomautuksen ja ravit seisovat Ruotsia lukuun ottamatta, ajoitus oli jälkikäteen katsoen erittäin hyvä.

”Mielelläni jatkan Jenkeissä, jos se vain on taloudellisesti mahdollista. Mutta olen tyytyväinen, kun sain kuluja pienemmäksi. Nyt jos siellä olisi kaksi omaa tammaa, siinä olisi tuplakulutkin.”

Kotimaassa Mikkola odottaa nyt ennen kaikkea äitienpäivää. Silloin olisi määrä syntyä ensimmäisen kotimaan osakasvatin. Yankee Halla, jossa ovat mukana Saku ja Maini Mikkola ja Markku Punkari sekä Antti Peltola ja Hannu Mäkelä, varsoo EL Titanista.

MT selvitti, että Yhdysvalloissa ja Kanadassa on tällä hetkellä 45 suomalaisomisteista siitostammaa. Lue lisää Ville Mikkolan ja muiden suomalaisten ajatuksia hevoskasvatuksesta Atlantin takana

Kiinnostaako hevosenomistus Atlantin takana? Katse Yhdysvaltain nettihuutokauppoihin

Monen kimpan mies