Elitloppet tyhjille katsomoille Uutiset Riku Niittynen Solvallan ravirata ilmoitti etuajassa odotetun uutisen, että Elitloppet ajetaan ilman yleisöä. Koronavirus muutti raviurheilun pohjoismaisen vauhtifestivaalin muotoa, mutta pääkilpailussa ajetaan silti samasta ykköspalkinnosta, kolmesta miljoonasta Ruotsin valuutassa, tänäkin vuonna.

Anu Leppänen

Elitloppetista voi nauttia tänäkin vuonna toukokuun lopussa, mutta kuva on erilainen - yleisö puuttuu. Tässä versiossa Ringostarr Treb on etenemässä keulassa elitloppetvoittajaksi vuonna 2018. Rattailla on Wilhelm Paal, valmentajana Jerry Riordan ja hoitajana suomalainen Heli Tarrimaa.

Solvallan ravirata kertoi aiemmin, että Elitloppetin suhde yleisöön tänä vuonna ratkeaa neljäs toukokuuta, jolloin Ruotsissa otetaan kantaa seuraaviin muutoksiin mahdollisissa kokoontumisrajoituksissa. Tänään ravirata kertoi kuitenkin odotetun uutisen hieman etuajassa: yleisöä ei voida ottaa paikalle. Ostettujen lippujen rahat saa joko palautuksina tai paikkoina ensi vuoden Elitloppetiin. Samaan hintaan saa jälkimmäisessä tapauksessa paikat syksyn Kriterium-viikonlopulta. Tässä Solvallan Elitloppet-sivujen uutinen asiasta. Aiheet Elitloppet 2020